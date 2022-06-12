Власти Пекина выявили новый очаг COVID-19 в «престижной» части города

Район Чаоян в Пекине, Китай (Фото: Mark Schiefelbein / AP)

В «престижной» части района Чаоян в Пекине, где проживает множество иностранцев, власти впервые за долгое время выявили новую вспышку COVID-19. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя местного правительства Сюй Хэцзяня.

«На сегодняшний день около 166 случаев связаны со вспышкой [СOVID-19] в баре района Чаоян», — сказал чиновник.

По его словам, с 13 по 15 июня в этом районе начнется массовое тестирование граждан на коронавирус. Хэцзян добавил, что нынешняя вспышка носит «жесткий характер».

В Китае с начала года наблюдается новая вспышка заражений COVID-19. Так, в Шанхае, где проживают около 25 млн человек, в конце марта было выявлено 3,4 тыс. бессимптомных случаев заражения и 50 пациентов в симптомами заболевания, что стало рекордом за долгое время. После этого власти объявили о вспышке коронавируса, и 28 марта в городе ввели жесткий локдаун.

Все жители города должны были соблюдать строгий карантин, им разрешили лишь пользоваться услугами бесконтактной доставки предметов первой необходимости. Использование общественного транспорта было запрещено. Заводы по производству товаров первой необходимости и предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность, перешли на работу в режиме закрытого управления, остальные перевели сотрудников на удаленную работу. Частично ограничения сняли лишь в середине мая.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <100 000 0 <1 000 000 0 <10 000 000 0 от 10 000 000 0 Источник: JHU Данные по миру i