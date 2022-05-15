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Пандемия коронавируса ,  
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В Шанхае откроются торговые центры и парикмахерские

В Шанхае в понедельник постепенно начнут открываться торговые центры, рынки и парикмахерские, сообщил заммэра города Чэнь Тун, передает Yicai.

После смягчения антиковидных мер в таких местах массового скопления людей будут применять меры по предотвращению распространения инфекции (например, ограничат количество клиентов и сотрудников на рабочем месте).

Месяц локдауна из-за COVID-19: что происходит в Шанхае
Фотогалерея 

В конце марта в Шанхае, где проживает около 25 млн человек, было выявлено 3,4 тыс. бессимптомных случаев заражения и 50 пациентов в симптомами заболевания. Власти объявили о вспышке коронавируса, и 28 марта в городе ввели жесткий локдаун. Все жители города должны были соблюдать строгий карантин, им разрешили лишь пользоваться услугами бесконтактной доставки предметов первой необходимости. Использование общественного транспорта было запрещено. Заводы по производству товаров первой необходимости и предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность, перешли на работу в режиме закрытого управления, остальные перевели сотрудников на удаленную работу.

9 апреля в Шанхае выявили более 1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом при 23,9 тыс. новых бессимптомных носителей.

11 апреля местная администрация объявила о смягчении части ограничений. Районы города разделили на три зоны по уровню риска: закрытые (такой статус по результатам первоначального тестирования жителей присвоили 7,6 тыс. районов), контролируемые (2,4 тыс.) или те, в которых рекомендовано соблюдать меры предосторожности (7,5 тыс.).

После смягчения локдауна власти дважды оглашали «белые списки» компаний, которым было разрешено частично возобновить производство. Reuters пишет, что об очередном таком списке будет объявлено в ближайшее время.

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13 мая в городе было выявлено 194 случая заражения коронавирусом и 1487 бессимптомных носителей.

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