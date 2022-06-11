Кадыров назвал ложью информацию об уничтожении части полка «Ахмат»

Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Информация об уничтожении бойцов полка «Ахмат» является ложью, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

«В этот раз некоторые нацики, которые и раньше были замечены на лжи, рассказали о якобы уничтожении полка «Ахмат», а доказательств, как всегда, нет. И не будет! Украинцы, задумайтесь о том, какими сказками вас кормят», — написал Кадыров.

Он не указал источник данной информации, однако ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала «Фейгин Live» (Марк Фейгин признан в России иноагентом) рассказал об уничтожении «разведгруппы» полка «Ахмат» украинским спецназом. О каком именно полке идет речь, неясно, сам Кадыров упоминает, что в республике существует несколько подразделений им. Ахмата Кадырова.

Глава Чечни, помимо опровержения, отчитался об успехах спецоперации за день: по его словам, в промзоне Северодонецка было уничтожено «много шайтанов», а также «освобожден» населенный пункт Метелкино Луганской народной республики, который находится в пригороде Северодонецка.

7 июня Кадыров рассказал, что чеченские военнослужащие совместно с российскими подразделениями и бойцами ЛНР ведут массированное наступление на украинские позиции. По его словам, военные уничтожают принадлежащую противнику технику и оборонительные укрепления, а также изымают оставленное вооружение.