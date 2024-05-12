Путин предложил назначить Бориса Ковальчука главой Счетной палаты

Экс-глава «Интер РАО» Борис Ковальчук входил в число кандидатов, предложенных президенту Советом Федерации

Борис Ковальчук и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Бориса Ковальчука на пост главы Счетной палаты.

Ковальчук входил в список кандидатов в главы Счетной палаты, который был предложен президенту Советом Федерации. Помимо него в тройку входили сенатор и бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, а также Галина Изотова, которая исполняла обязанности главы Счетной палаты после ухода из ведомства Алексея Кудрина.

Юрист по образованию, Борис Ковальчук с марта был заместителем руководителя Контрольного управления президента. До этого он возглавлял «Интер РАО». Также он трудился в корпорации «Росатом» и в департаменте приоритетных национальных проектов правительства.

Должность главы Счетной палаты была вакантной с ноября 2022 года. В декабре того же года были внесены изменения в статью 7 Федерального закона «О Счетной палате». Если до этого представлять три кандидатуры на пост ведомства должна была Государственная дума, то теперь это прерогатива Совета Федерации. В соответствии с законом глава государства может выбрать одну из кандидатур и отправить ее в верхнюю палату на утверждение, либо выбрать свою кандидатуру.

Владимир Путин в сентябре 2023 года в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума отмечал, что отсутствие председателя у Счетной палаты «не является чем-то таким, что мешает ее работе». Он заверил, что вопрос будет решен, когда «ситуация созреет», а парламент и правительство подберут соответствующие кандидатуры.