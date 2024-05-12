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Политика ,  
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Омский чиновник назвал «клоунами» пострадавших от прорыва дамбы жителей

Омский чиновник назвал «клоунами» пострадавших от прорыва дамбы жителей деревни
Чиновник сделал репост петиции, где жители требовали привлечь власти к ответственности после прорыва дамбы из-за паводка, и подписал ее словами «клоуны, которые в жизни ничего не добились», «берите лопаты и вперед дамбы строить»
Cтепан Огорелков
Cтепан Огорелков (Фото: Cтепан Огорелков. / VK)

В Омской области сотрудник правительства региона Степан Огорелков назвал «клоунами, которые ничего не добились» жителей Усть-Ишимского района, пострадавшего от паводков, которые хотели привлечь к ответственности администрацию района из-за прорыва дамбы, пишет местный портал NGS55.ru.

В мае из-за прихода паводка жители деревни Ашеваны, стоящей на реке Ишим, стали самостоятельно укреплять дамбу, чтобы не допустить затопления. Люди засыпали ее мешками и дежурили по ночам у гидросооружения. Жители деревни рассказали «Осторожно, новости», что работы они проводили на свои деньги, власти заявили им, что их дома «не получится спасти». Дамбу в Ашеванах все же прорвало. Комментируя РБК ситуацию, депутат Госдумы от региона Андрей Алехин сказал, что, «наверное, не все власть предусмотрела, может, не ожидала, что будет именно так». «Есть проколы <...> но, я думаю, область справится», — отметил парламентарий.

Усть-ишимцы составили петицию с требованием привлечь к ответственности власти. NGS55.RU пишет со ссылкой на фотографа Кристину Васильеву, которая выложила петицию в соцсетях, что Огорелков репостнул ее к себе в «истории» во «ВКонтакте» и подписал словами «клоуны, которые в жизни ничего не добились, вы вместо того, чтоб петиции подписывать, берите лопаты и вперед дамбы строить».

Васильева рассказала, что лично знает Огорелкова, работающего в областном правительстве. По ее словам, после скандала он закрыл профиль и убрал информацию о себе из него. Во «ВКонтакте» профиль Огорелкова верифицирован, но закрыт от пользователей, которые не являются его друзьями. В правительстве области порталу подтвердили, что Огорелков работает там.

Пресс-секретарь губернатора области Виталия Хоценко Мина Ахвердиева сообщила, что по факту высказывания инициирована служебная проверка, передает «Вечерний Омск». Хоценко 12 мая сообщил, что посетил Ашеваны и поговорил с местными жителями.

Портал «Новый Омск» пишет, что Огорелков может быть сыном главы Русско-Полянского района области Алексея Огорелкова. Из его биографии следует, что у чиновника есть три сына, имена их не названы.

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Фото:Сергей Ермохин / РИА Новости

В трех районах на севере Омской области — Усть-Ишимском, Тарском и Тевризском — ввели режим ЧС из-за паводка. В Усть-Ишимском районе подтопило свыше 300 домов и около 500 приусадебных участков. Ишим течет из Казахстана в Тюменскую область, где также были паводки, и в Омской впадает в Иртыш.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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