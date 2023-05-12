Эрдоган заявил, что не допустит нападок Кылычдароглу на Путина

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 мая
EUR ЦБ: 84,25 (+1,36) Инвестиции, 12 мая, 16:05 Курс доллара на 13 мая
USD ЦБ: 77,2 (+1,32) Инвестиции, 12 мая, 16:05
ЕСПЧ отказал Саакашвили в иске о переводе на лечение заграницу Политика, 00:08
С российских паралимпийцев сняли отстранение. Станет ли это прецедентом Спорт, 00:05
Взломщики косметики. Как стать красивее, просто читая нужные книги Pro, 00:00
В Великобритании пройдет финал «Евровидения-2023» Общество, 00:00
Гонка за второе место на фоне чемпионского парада. Интриги тура РПЛ Спорт, 00:00
FT узнала о сомнениях украинских чиновников в успехе контрнаступления Политика, 12 мая, 23:52
В Мелитополе восстановили электроснабжение после аварии Политика, 12 мая, 23:48
Доллар за 120, 70, 100. Что дальше?
Не гадайте. Расскажем на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
Активы ЦБ в Швейцарии не будут использовать для восстановления Украины Политика, 12 мая, 23:34
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 12 мая, 23:30
При обстреле Луганска пострадали шесть детей и депутат Госдумы Политика, 12 мая, 23:24
Эрдоган заявил, что не допустит нападок Кылычдароглу на Путина Политика, 12 мая, 23:04
Женщина подорвалась на мине в Донецке Политика, 12 мая, 22:51
Обвиняемый в киберпреступлениях Клюшин отказался от сделки со следствием Политика, 12 мая, 22:20
Руководившего коронацией Карла III архиепископа оштрафовали за превышение Общество, 12 мая, 22:17
Политика ,  
0 

Эрдоган заявил, что не допустит нападок Кылычдароглу на Путина

Президент Турции Эрдоган осудил Кылычдароглу за «нападки на Путина и Россию»
Эрдоган заявил, что его главный оппонент на выборах Кылчдароглу, обвинивший Россию в распространении ложных данных, не знает, как управлять страной. Отношения Анкары с Москвой ничем не отличаются от отношений с США, добавил он
Кемаль Кылычдароглу
Кемаль Кылычдароглу (Фото: Yves Herman / Reuters)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на молодежном саммите в Стамбуле, осудил лидера оппозиции и своего основного соперника на предстоящих выборах Кемаля Кылычдароглу, ранее заявившего о вмешательстве России в избирательный процесс.

«Господин Кемаль нападает на господина Путина, он нападает на Россию. <...> Вы нападаете на Путина, я этого не одобрю», — сказал он (цитата по CNN Turk).

По словам турецкого президента, сейчас отношения Анкары с Москвой ничем не отличаются от отношений с Вашингтоном. Обращаясь к своему оппоненту, Эрдоган заявил, что тот «не понимает, что такое государственное управление».

Кылычдароглу — глава Республиканской народной партии Турции. На выборы президента, которые пройдут 14 мая, он был выдвинут «Народным альянсом», состоящим из шести партий. Накануне, 11 мая, он опубликовал в Twitter пост на русском языке, в котором обвинил Россию в распространении фальшивых данных и заговоре, а также призвал «убрать руки от турецкого государства». Это произошло через несколько дней после того, как Эрдоган показал видео, на котором Кылычдароглу призывает поучаствовать в выборах; через несколько секунд на том же ролике появляется лидер признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана Мурат Карайила. Впоследствии журналисты выяснили, что видео смонтировали из двух разных роликов.

В ответ на слова Кылычдароглу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не вмешивается во внутренние дела и в электоральные процессы чужих государств, о чем не раз говорила. Он назвал лжецами тех, кто распространяет подобную информацию

Эрдоган со своей стороны призвал Кылычдароглу «постыдиться» слов о российском вмешательстве. «Что ответишь ты, если я скажу, что в выборы [в Турции] вмешиваются США, Великобритания, Германия?» — задался он вопросом.

Читайте на РБК Pro
Когда придется дважды платить налоги с доходов из недружественных стран
Сварить курицу в чайнике: как LinkedIn меняет подход к контенту
Вклады в юанях: почему ставки по ним растут и что будет дальше
Стресс резко ускоряет старение. Как это исправить
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Реджеп Тайип Эрдоган Кемаль Кылычдароглу Владимир Путин Турция выборы президента
Материалы по теме
Эрдоган призвал Кылычдароглу «постыдиться» слов о вмешательстве России
Политика
Главный оппонент Эрдогана обвинил Россию в заговоре и публикации фейков
Политика
Песков назвал лжецами говорящих о вмешательстве России в выборы в Турции
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter