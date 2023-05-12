Эрдоган заявил, что не допустит нападок Кылычдароглу на Путина

Эрдоган заявил, что его главный оппонент на выборах Кылчдароглу, обвинивший Россию в распространении ложных данных, не знает, как управлять страной. Отношения Анкары с Москвой ничем не отличаются от отношений с США, добавил он

Кемаль Кылычдароглу (Фото: Yves Herman / Reuters)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на молодежном саммите в Стамбуле, осудил лидера оппозиции и своего основного соперника на предстоящих выборах Кемаля Кылычдароглу, ранее заявившего о вмешательстве России в избирательный процесс.

«Господин Кемаль нападает на господина Путина, он нападает на Россию. <...> Вы нападаете на Путина, я этого не одобрю», — сказал он (цитата по CNN Turk).

По словам турецкого президента, сейчас отношения Анкары с Москвой ничем не отличаются от отношений с Вашингтоном. Обращаясь к своему оппоненту, Эрдоган заявил, что тот «не понимает, что такое государственное управление».

Кылычдароглу — глава Республиканской народной партии Турции. На выборы президента, которые пройдут 14 мая, он был выдвинут «Народным альянсом», состоящим из шести партий. Накануне, 11 мая, он опубликовал в Twitter пост на русском языке, в котором обвинил Россию в распространении фальшивых данных и заговоре, а также призвал «убрать руки от турецкого государства». Это произошло через несколько дней после того, как Эрдоган показал видео, на котором Кылычдароглу призывает поучаствовать в выборах; через несколько секунд на том же ролике появляется лидер признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана Мурат Карайила. Впоследствии журналисты выяснили, что видео смонтировали из двух разных роликов.

В ответ на слова Кылычдароглу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не вмешивается во внутренние дела и в электоральные процессы чужих государств, о чем не раз говорила. Он назвал лжецами тех, кто распространяет подобную информацию

Эрдоган со своей стороны призвал Кылычдароглу «постыдиться» слов о российском вмешательстве. «Что ответишь ты, если я скажу, что в выборы [в Турции] вмешиваются США, Великобритания, Германия?» — задался он вопросом.