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При взрыве бомбы в Мелитополе пострадал замминистра строительства

Замминистра строительства Запорожской области госпитализировали после взрыва в Мелитополе
Фото: СК России
Фото: СК России

Исполняющего обязанности заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области доставили в больницу после взрыва самодельного взрывного устройства (СВУ) в Мелитополе, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным следствия, взрыв СВУ в мусорной урне произошел в тот момент, когда чиновник выходил из подъезда. «В результате мужчине причинены минно-взрывные травмы. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

В СК не называют фамилии и имени пострадавшего, на сайте министерства есть информация о трех и.о. замглавы ведомства — Бычкове Д.А., Рябчук О.С. и Артемьеве А.А.

Следователи завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п.п. «б, е» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222.1 УК (покушение на убийство общеопасным способом лица в связи с осуществлением им служебной деятельности).

Взрыв в мусорном баке, расположенном у подъезда многоквартирного дома на улице Шмидта в Мелитополе, произошел утром 12 мая. В администрации города тогда сообщили, что никто не пострадал, но были повреждены стоявшие рядом автомобили, взрывной волной выбиты стекла в ближайшем доме.

Теги
Запорожская область Мелитополь Минстрой взрыв
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