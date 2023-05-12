Украина ввела санкции против почти 400 физических лиц и компаний из-за связи с ОПК России

Зеленский ввел санкции против 400 лиц и компаний за связи с ОПК России

Под новые санкции Украины попали более 200 юрлиц и около 180 физлиц, которые связаны с российским ОПК. Киев конфискует долю в «Запорожстали», которая, как считают украинские власти, принадлежит российским инвесторам

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Украина ввела в действие пять санкционных пакетов, которые касаются доли российского банка в активах металлургического завода «Запорожсталь» и военной промышленности России, сообщил украинский президент Владимир Зеленский. Обращение размещено на сайте офиса главы государства.

Он пояснил, что принадлежащая неназванному российскому системному банку через офшоры и подставных лиц доля в «Запорожстали» будет конфискована. «Коммерсантъ» со ссылкой на источник писал в 2010 году, что российский ВЭБ финансировал в качестве агента сделку по покупке «Запорожстали», тогда конечный покупатель не был назван. Потом стало известно, что его приобрел холдинг «Метинвест», принадлежащий украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.

Под санкции против ОПК попали «сотни физических и юридических лиц», отметил Зеленский. Из документа следует, что ограничения касаются 200 юрлиц — это, например, Центральный научно-исследовательский институт Минобороны и 176 граждан.

В других пакетах перечислены более 40 физлиц и 300 юрлиц, причем не только из России, но и из Белоруссии, Армении, Кипра и Гонконга. Санкции введены на десять лет.

Украина регулярно вводит санкции против российских граждан и компаний. В апреле под ограничения попали люди, связанные с российским спортом. Среди них Ксения Шойгу, президент Федерации триатлона России и дочь министра обороны Сергея Шойгу, гимнастка Светлана Хоркина, вратарь ЦСКА и экс-вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев, фигурист Илья Авербух, фигуристка Елизавета Туктамышева и др. Также были введены санкции против «Яндекса», VK, «Рамблера», «Газпром автоматизация», «Газпромнефть — Цифровые решения» и других компаний.