Страны Балтии решили ускорить отключение от энергосистемы России

Страны Балтии должны были отключиться от российской энергосистемы к 2025 году. Теперь они решили ускорить процесс и завершить его уже в следующем году

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Латвия, Литва и Эстония намерены ускорить отключение от российской энергосистемы и добиться этой цели до 2025 года, как было запланировано ранее, заявили на совместной пресс-конференции премьеры этих стран, передает ERR.

«Сегодня мы договорились ускорить этот проект, как только будут готовы технические исследования. Мы также постараемся прийти к общему графику», — сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Премьер Латвии Кришьянис Кариньш отметил, что ускорение этого процесса является приоритетной задачей и для Риги. «Мы сегодня обсудили эту тему и договорились двигаться вперед как можно быстрее в плане технических задач. <...> Результаты Литвы, которая провела тестовое отключение от российской энергосети, показали, что цель ближе, чем мы предполагали ранее», — сказал он.

В свою очередь, премьер Литвы Ингрида Шимоните также добавила, что страна преследует цель «как можно скорее» выйти из российской энергетической системы. «Но, как и всегда, когда мы имеем дело с такой сложной системой, как электроэнергетическая, важные аспекты кроются в деталях, и мы не можем исключить все риски», — отметила она. Между тем Литва пошла на риск, когда в минувшем апреле провела тестовое отключение, добавила премьер.

«Политическая цель нам крайне ясна, поскольку никто не хочет оставаться подключенным к этой сети дольше, чем это технически необходимо», — заявила Шимоните. По ее словам, Литва хотела бы выйти из энергокольца с системами России и Белоруссии уже в следующем году.

Энергетические системы стран Балтии работают в синхронном режиме кольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва). Соглашение об этом было подписано в 2001 году. В рамках условного энергетического кольца установлены общие принципы совместной работы, также предполагается поддержка стран резервами в случае аварийных ситуаций.

В июне 2019 года страны Балтии и Евросоюз утвердили план по синхронизации электросетей трех стран Балтии с сетями континентальной Европы. Планировалось, что Литва, Латвия и Эстония выйдут из энергокольца БРЭЛЛ до 2025 года. Тогда же в Калининградской области сообщили об успешных испытаниях по работе в изолированном режиме.

В апреле 2021 года страны Балтии впервые попробовали полностью отказаться от российской электроэнергии на время испытаний по выходу из энергокольца. Тогда проводилось отключение ЛЭП между Белоруссией и Литвой. Одновременно с этим Латвия без объяснения причин прекратила коммерческий импорт из России, сообщал «Коммерсантъ». В итоге энергоцены в европейской части России и на Урале падали на 1–3%. В Литве же спотовые цены, напротив, выросли на 8,5% из-за увеличения поставок из Швеции и Польши.

В минувшем апреле Литва вновь решила протестировать отключение от российской энергосистемы. По информации LRT, испытания проходили 22 апреля. Они продолжались 10 часов, электроснабжение велось за счет местных электростанций, а также импорта из Польши и Швеции.