Киев вышел из соглашения с Москвой по параллельной работе энергосистем

Фото: Federico Gambarini / ТАСС

Киев прекратил действие соглашения с Москвой о мерах по обеспечению параллельной работы Единой энергетической системы России и Объединенной энергетической системы Украины, сообщил в Telegram-канале представитель кабинета министров Украины в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Прекращено действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством РФ о мерах по обеспечению параллельной работы Объединенной энергетической системы Украины и Единой энергетической системы РФ, заключенного 12.07.2012», — написал он.

Договор предусматривал:

обеспечение надлежащего технического состояния и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства и средств противоаварийной автоматики;

скоординированное планирование и управление режимами параллельной работы энергосистем;

заключение других документов, необходимых для взаимодействия хозяйствующих субъектов сторон, в том числе об учете и купле-продажи почасовых отклонений сальдо перетоков электроэнергии и оказании аварийной помощи через продажу энергии.

В системном операторе единой энергосистемы России заявили, что решение Украине не окажет влияния на функционирование энергосистемы в России и на энергоснабжение потребителей в стране. «Параллельная работа энергосистем Украины и России прекращена 24 февраля 2022 года», — сказали в СО ЕЭС (цитата по ТАСС).

В феврале прошлого года глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба рассказал, что страна планирует отсоединиться от единой электросети с Белоруссией и Россией до конца 2023 года. О таком же сроке говорил и премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По словам Кулебы, с советских времен три государства включены в единую энергосеть, Украина намерена «отрезаться» от нее и «сделать украинскую электросеть интегрированной частью европейской сети».

Киев проводил испытания по отключению от совместной с Москвой и Минском энергосистемы, в частности, в ночь на 24 февраля он совершил полное отключение. Это было плановое мероприятие в рамках подготовки к синхронизации энергосистемы Украины с энергосистемой Европы ENTSO-E (Европейское сообщество операторов магистральных сетей в области электроэнергетики) в едином блоке регулирования с энергосистемой Молдавии.