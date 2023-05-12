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МИД допустил асимметричные меры в ответ на арест счетов в Польше

Захарова: МИД может принять асимметричные меры в ответ на арест счетов посольства в Польше
Захарова заявила, что против польского посольства уже приняты зеркальные меры. Торговый представитель назвал действия Варшавы нонсенсом и нарушением Венской конвенции
Здание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Российский МИД не исключает принятие асимметричных мер против Польши в ответ на арест счетов посольства и торгового представительства в Варшаве, заявила представитель ведомства Мария Захарова.

«Продолжим добиваться справедливости правовыми средствами. При этом, поскольку в дипломатии действует принцип взаимности, польское посольство в Москве также не имеет доступа к своим средствам в российских банках», — сказала она.

Захарова отметила, что российские средства не конфискованы или изъяты, а переведены на счета региональной прокуратуры в качестве вещественных доказательств и Москва пока утратила возможность ими распоряжаться. Польская прокуратура подозревает, что дипмиссия России могла использовать деньги для финансирования терроризма, это российский МИД считает противоречащим «традиционным принципам общения цивилизованных государств и всем правовым нормам».

Польша заблокировала счета и изъяла с них $1,2 млн после начала Россией военной операции на Украине в марте прошлого года. По данным Rzeczpospolita, российские дипломаты тогда трижды попытались снять крупные суммы наличными — дважды на $500 тыс. и один раз $300 тыс., что вызвало подозрения у польских прокуроров.

Российский посол Сергей Андреев попытался оспорить арест счетов, но проиграл в суде.

«Они придумали, что эти средства изъяты в качестве вещдоков в рамках уголовного дела и переведены на счета прокуратуры, что является абсолютным нонсенсом. Вещдоком может быть вещь, а не безналичные средства.
Мы считаем это нарушением Венской конвенции, и на нас должен распространяться дипломатический иммунитет. Тем не менее мы находимся здесь [в Польше] и продолжаем работу», — сообщил РБК торговый представитель России в Польше Антон Морозов.

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МИД Польша посольство России Мария Захарова
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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