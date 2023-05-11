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Россия разорвала соглашение с Польшей о сотрудничестве в области науки

МИД: Россия разорвала соглашение с Польшей о сотрудничестве в области науки и техники
Фото: Wojciech Pacewicz / Polska Agencja Prasowa / Global Look Press
Фото: Wojciech Pacewicz / Polska Agencja Prasowa / Global Look Press

Соглашение о сотрудничестве в области науки и техники между Россией и Польшей прекратило действовать с 3 мая 2023 года. Об этом говорится в сообщении МИД России, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«3 мая 2023 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Польша о сотрудничестве в области науки и техники, подписанного в Варшаве 25 августа 1993 года», — говорится в документе.

В соглашении говорилось, что оно было подписано, «учитывая существующие между двумя государствами дружеские связи», «в целях интеграции обоих государств в мировое научное и техническое сообщество и достижения на этой основе соответствующего уровня в экономике и развитии научно-технического прогресса.

10 мая 2023 года газета Rzeczpospolita сообщила, что польские власти изъяли с банковских счетов посольства и торгового представительства России $1,2 млн.

По данным издания, польская прокуратура заблокировала на российских счетах почти 800 тыс. злотых и более $912 тыс., что эквивалентно $1,2 млн, а затем перечислила деньги на свой счет как вещественные доказательства. Посол России в Польше Сергей Андреев не оспорил это решение, поэтому оно окончательно вступило в силу, заявил газете глава Мазовецкого отделения управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры.

За последние месяцы отношения между Варшавой и Москвой обострились. 10 мая в российский МИД был вызван временный поверенный в делах Польши в России Яцек Щлядевский, которому вручили ноту протеста в связи с происшествием в Варшаве 9 мая, когда российскому послу Сергею Андрееву не дали возложить венки на мемориальном кладбище.

«Этот вопиющий акт стал очередным звеном в цепи провокационных шагов Варшавы, вся русофобская политика которой направлена на извращение истории Второй мировой войны», — говорилось в сообщении МИДа.

Щлядевскому заявили, что «развязанная Варшавой разнузданная антироссийская вакханалия вышла за рамки принципов общения соседних государств».
 

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