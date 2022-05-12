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Зампостпреда России при ООН назвал условие для применения ядерного оружия

Зампостпреда России при ООН Полянский: Россия может применить ядерное оружие при угрозе
По словам Дмитрия Полянского, Россия может применить ядерное оружие при существовании «экзистенциальной угрозы». Полномочиями решать, насколько такая угроза критична для страны, обладает президент Владимир Путин
Дмитрий Полянский
Дмитрий Полянский (Фото: Zuma / ТАСС)

Россия может применить ядерное оружие в случае наличия критической угрозы для существования страны. Об этом заявил заместитель постоянного представитель России при ООН Дмитрий Полянский в интервью британскому порталу UnHerd.

«Я дипломат, я не участвую в принятии решений по ядерной стратегии, но я могу сказать: да, у нас есть ядерное оружие. И если для России возникнет экзистенциальная угроза, то, я уверен, мы можем использовать ядерное оружие» — сказал он.

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Отвечая на вопрос о том, что Россия может считать «экзистенциальной угрозой», Полянский заявил, что он — «не тот человек, который может это определять». «Это люди, которые получают зарплату за решение военных проблем. Я получаю свое жалование за работу с дипломатическими вопросами», — добавил он.

Отвечая на уточняющий вопрос, может ли президент страны Владимир Путин принять решение о применении ядерного оружия, если решит, что над страной нависла «экзистенциальная угроза», дипломат сказал: «Он верховный главнокомандующий, конечно, у него есть все возможности решать. <...> Еще раз, если вы угрожаете нам ядерными силами, вы должны учитывать все риски», — сказал Полянский.

Дискуссия о возможности применения ядерного оружия активизировалась весной 2022 года, после того как президент Владимир Путин приказал 27 февраля привести силы сдерживания, в которые входят и ядерные, в особый режим боевого дежурства. Министр обороны Сергей Шойгу на следующий день доложил президенту, что стратегические силы приступили к усиленному дежурству.

22 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире CNN заявил, что Россия может использовать ядерное оружие лишь при условии реальной угрозы для существования страны, что указано в концепции национальной безопасности.

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не верит в возможное начало ядерной войны. «Я обращаю ваше внимание, что ядерную тему в контексте событий, которые на Украине разворачивались последние годы и обострились буквально в последние месяцы и недели, ядерную тему в этот дискурс вбрасывали исключительно западные представители, прежде всего натовцы», — сказал министр.

6 мая заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев сообщил, что Россия не будет применять ядерное оружие в военных действиях на Украине. «Сценарии возможного применения нами ядерного оружия четко прописаны в российских доктринальных документах. Они неприменимы к реализации задач, поставленных в ходе специальной военной операции на Украине», — сказал дипломат на брифинге.

Условия применения Россией ядерного оружия описаны в пункте 27 Военной доктрины. В нем указано, что Россия оставляет за собой право применить ЯО в ответ на использование против нее или ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против России с применением обычного оружия, «когда под угрозу поставлено само существование государства».

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Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Россия ядерное оружие применение оружия условия ООН постпред
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