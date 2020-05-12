Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России

Метод борьбы с коронавирусной инфекцией, которым уже три месяца пользуется Белоруссия, переняли страны Запада и Россия, заявил он. «Потихоньку открылись», — отметил белорусский лидер

Александр Лукашенко (Фото: Максим Гучек / ТАСС)

Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Ситуация в Беларуси сегодня с вирусами и другими заболеваниями, которых у нас хватало и хватает, терпимая. Мы не говорим, что у нас все хорошо, что мы уже бога за бороду взяли. Нет. Но тот метод, которым мы пользуемся уже третий месяц, приносит свой результат. И этим методом, этим путем воспользовались и другие государства. Посмотрите на западные страны: потихоньку открылись, начала работать экономика, а это миллионы людей», — сказал Лукашенко (цитата по «БелТА»).

По словам президента, в странах Запада смертность за сутки выше, чем в Белоруссии за все три месяца эпидемии.

«Посмотрите на Восток: дружественная нам родная Россия открыла строительный комплекс, промышленные предприятия, другие основные сектора экономики. Это 90 с лишним процентов населения, которые выйдут на работу. Богатая Россия, у которой накоплен огромный золотовалютный резерв и Фонд национального благосостояния. Она поняла, что могут быть плохие последствия», — отметил белорусский лидер.