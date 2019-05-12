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Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Pfizer $48 (+19,61%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
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Украинские военные провели в Черном море учения по захвату судов
Абордажные группы отработали захват судов в открытом море, а также «задержали и уничтожили условного противника» в условиях ближнего боя. Подобные тренировки украинские вооруженные силы проводят с апреля

Абордажные группы 73-го морского центра специального назначения командования Сил специальных операций Вооруженных сил Украины «захватили и уничтожили противника» в рамках учений по захвату судов с воздуха и моря. Об этом сообщила в своем Facebook пресс-служба Вооруженных сил Украины, которая опубликовала сообщение морского центра.

Запись в facebook пользователя 73 морський центр спеціального призначення

Материал дополняется.

Автор: Анна Трунина
Теги: Украина, военные учения, Армия, Черное море
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