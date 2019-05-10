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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Украина и Великобритания провели учения в Черном море

Украинский ракетный катер «Прилуки» совместно с британским разведывательным кораблем Echo (H87) провел учения типа PASSEX в Черном море. Об этом сообщается на странице пресс-службы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).

Отмечается, что в ходе тренировок были выполнены задачи по тактическому маневрированию, учения по противовоздушной обороне. Кроме того, были проведены тренировки в соответствии со стандартами НАТО.

В учениях также был задействован морской многоцелевой вертолет М-14, который выполнил задачи по освещению надводной обстановки в районе тренировок.

Британский разведывательный корабль причалил в одесском порту 6 мая в рамках двустороннего сотрудничества между странами.

Теги: Украина, Великобритания, Черное море, учения
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