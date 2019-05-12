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Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Политика ,  
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Порошенко уволил замглавы администрации президента Украины
Сообщения об увольнении Алексея Филатова появились в СМИ еще в апреле, но в администрации президента эту информацию отрицали. Теперь же указ об освобождении от должности подписал Порошенко
Фото: Стрингер / РИА Новости

Президент Украины Петр Порошенко уволил заместителя руководителя администрации главы государства Алексея Филатова, соответствующий документ опубликован на сайте украинского президента.

«Освободить Филатова Алексея Валерьевича с должности заместителя главы администрации президента Украины», — говорится в указе Порошенко. Причины такого решения в документе не указаны.

О том, что Филатов уволен издание «Украинские новости» писало со ссылкой на источник в администрации президента еще 8 апреля. Сообщалось, что указ об освобождении чиновника с должности должны опубликовать 21 апреля.

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Один из источников издания говорил, что Филатов сам подал заявление об отставке, другой утверждал, что причиной увольнения стало невыполнение поставленных задач. Один из собеседников «Украинских новостей» заявил, что указ решили опубликовать позже чтобы не накалять ситуацию перед вторым туром выборов президента и обеспечить стабильность «деятельности судебной реформы», которую курирует Филатов.

Позже в администрации президента опровергали информацию об увольнении Филатова.

В конце апреля Генпрокуратура Украины вызвала на допрос Филатова, экс-главу администрации президента Бориса Ложкина и экс-руководителя Нацбанка Украины Валерия Гонтарева. Агентство «Укринформ» указывало, что речь идет о деле о создании бывшим президентом страны Виктором Януковичем преступной организации и совершении преступлений в топливно-энергетическом и банковском секторах, а также сфере налогообложения.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Петр Порошенко, Администрация президета Украины
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