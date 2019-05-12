Порошенко уволил замглавы администрации президента Украины

Сообщения об увольнении Алексея Филатова появились в СМИ еще в апреле, но в администрации президента эту информацию отрицали. Теперь же указ об освобождении от должности подписал Порошенко

Фото: Стрингер / РИА Новости

Президент Украины Петр Порошенко уволил заместителя руководителя администрации главы государства Алексея Филатова, соответствующий документ опубликован на сайте украинского президента.

«Освободить Филатова Алексея Валерьевича с должности заместителя главы администрации президента Украины», — говорится в указе Порошенко. Причины такого решения в документе не указаны.

О том, что Филатов уволен издание «Украинские новости» писало со ссылкой на источник в администрации президента еще 8 апреля. Сообщалось, что указ об освобождении чиновника с должности должны опубликовать 21 апреля.

Один из источников издания говорил, что Филатов сам подал заявление об отставке, другой утверждал, что причиной увольнения стало невыполнение поставленных задач. Один из собеседников «Украинских новостей» заявил, что указ решили опубликовать позже чтобы не накалять ситуацию перед вторым туром выборов президента и обеспечить стабильность «деятельности судебной реформы», которую курирует Филатов.