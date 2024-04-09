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Покушение на Чибиса ,  
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Раненого губернатора Чибиса перевели из реанимации в палату хирургии

Минздрав: губернатора Чибиса переводят из реанимации на фоне улучшения состояния
Сюжет
Покушение на Чибиса
Андрей Чибис
Андрей Чибис (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис чувствует себя лучше, в связи с чем его переводят из реанимации в отделение хирургии. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.

«Состояние Андрея Владимировича улучшается, безусловно, благодаря его крепкому здоровью и стараниям врачей. Самый опасный период миновал», — сказал глава мурманского минздрава.

Он уточнил, что 9 апреля Чибиса переводят из отделения реанимации в отделение хирургического профиля, где продолжат его лечение.

Ранее в телеграм-канале губернатора появилось видео, где показано, что он начал вставать с кровати и ходить по палате после операции.

Раненого губернатора Чибиса перевели из реанимации в палату хирургии
Video

Вечером 4 апреля на Чибиса напали с ножом после встречи с жителями Апатитов в ДК «Строитель». Губернатор получил ранение в живот, его госпитализировали и прооперировали. После операции глава региона находился в тяжелом состоянии.

Нападавшего Александра Быданова задержали. Он объяснил свои действия «неприязнью к губернатору», хотя лично не был с ним знаком. Мужчину арестовали по статье о покушении на убийство, он обещал извиниться за нападение.

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Андрей Чибис Мурманская область нападение покушение Минздрав
Андрей Чибис фото

Андрей Чибис

губернатор Мурманской области
19 марта 1979 года
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