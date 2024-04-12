Украина сообщила о возвращении тел 99 погибших военных

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Украина вернула тела 99 погибших служащих ВСУ, сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Большинство из них, 77 человек, погибли в боях на донецком направлении, 20 — на запорожском и двое на харьковском.

В предыдущий раз Москва и Киев обменялись телами две недели назад, 29 марта. Российская сторона получила 29 тел, украинская — 121. Большинство погибших служащих ВСУ, возвращенных на родину, погибли также на донецком направлении, уточнили тогда в штабе.