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Байден превзошел Трампа в борьбе с Китаем

Джо Байден обошел Трампа по числу внесенных в черный список компаний Китая
Минторг США при администрации Байдена внес в черный список больше китайских компаний и частных лиц, чем это было сделано при Трампе. Китай считает введение экспортного контроля экономическим принуждением
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Президент США Джо Байден побил рекорд своего предшественника Дональда Трампа по числу внесенных в черный список американского Минторга китайских компаний и частных лиц, передает Bloomberg.

11 апреля Минторг добавил шесть китайских компаний в этот список, в результате количество подпавших под ограничения юридических и физических лиц из Китая с момента вступления в должность Байдена выросло до 319. Это больше, чем добавляли администрации предшествующих американских президентов. При Трампе Минторг добавил в черный список 306 позиций.

В своей президентской программе Трамп обещает отменить для Китая статус наибольшего благоприятствования в торговле, который есть почти у всех торгующих с США стран. В его отсутствие Вашингтон сможет устанавливать любые тарифы.

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Фото:VCG / Visual China Group / ТАСС

«Жесткое отношение к Китаю, в том числе путем ограничения его доступа к технологиям, — это тема, по которой есть двухпартийное согласие», — заявил Альфредо Монтуфар-Хелу, руководитель китайского центра в исследовательской группе Conference Board. По его словам, в связи с предстоящими в ноябре выборами президента США у демократов и республиканцев есть стимулы в течение предвыборной кампании «продемонстрировать свою силу в отношении Китая».

Bloomberg отметил, что Байден не только оставил в силе введенные Трампом тарифы против КНР, но и дополнил меры, уделив особое внимание ограничениям, которые блокируют доступ Пекина к инновациям, в том числе в сфере искусственного интеллекта.

Китай полагает, что американская политика нацелена на то, чтобы помешать ему развиваться. Представитель Минторга страны Хэ Ядун назвал введение экспортного контроля над китайскими компаниями «типичным экономическим принуждением и односторонним запугиванием». 11 апреля КНР заморозила активы американских производителей военной техники General Atomics Aeronautical Systems и General Dynamics Land Systems в ответ на продажу оружия Тайваню.

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Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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