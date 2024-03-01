Байден заподозрил Китай в сборе секретных данных с помощью электрокаров

Байден поручил провести расследование относительно возможных угроз со стороны китайских «подключенных» электромобилей, которые, по его словам, могут собирать секретные данные и отправлять их в Китай

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Президент США Джо Байден поручил министерству торговли провести расследование и изучить, представляют ли угрозу для нацбезопасности «подключенные» китайские автомобили, в том числе электромобили, передает Financial Times (FT).

Вместе с этим президент поручил определить меры, которые следует принять его администрации, чтобы не допустить подрыва Китаем нацбезопасности за счет экспорта таких автомобилей. По словам самого Байдена, он пошел на такой «беспрецедентный» шаг, чтобы гарантировать, что Америка сохранит свою «динамическую автомобильную промышленность».

«Китай полон решимости доминировать в будущем автомобильного рынка, в том числе используя недобросовестную практику. Политика Китая может наводнить наш рынок своими автомобилями, создавая угрозу нашей национальной безопасности. Я не позволю этому случиться», — заявил глава государства, объявляя о начале расследования.

Байден сравнил китайские автомобили со «смартфонами на колесах» и выразил обеспокоенность, что они могут собирать конфиденциальные данные о гражданах и инфраструктуре США и отправлять их китайским властям. Также он не исключил, что власти КНР могут получить удаленный доступ к произведенным в Китае транспортным средствам.

Министр торговли США Джина Раймондо также заявила, что «подключенные» автомобили способны собирать огромное количество конфиденциальных данных — от маршрутов до биометрической информации. «Не нужно много воображения, чтобы понять, как иностранный противник, такой как Китай, имеющий доступ к такого рода информации в больших объемах, может использовать ее чтобы создать серьезную угрозу для национальной безопасности и частной жизни граждан США», — сказала она.

Об опасности наводнения американского рынка автомобилями из Китая власти США говорят не первый год. Как отмечает FT, даже многие американские компании производят машины в Китае, чтобы потом экспортировать их в США. Так, почти треть электромобилей, экспортированных из Китая в США в 2023 году, составляли автомобили Tesla, произведенные на заводе Tesla в Шанхае.

В настоящее время на долю Китая приходится 69% всех новых мировых продаж электромобилей. В прошлом году их было продано примерно 9 млн по сравнению с 1,4 млн, проданными только в США. В этом году Китай рассчитывает продать 11,5 млн электромобилей, а к 2027 году планирует контролировать 45% всего рынка, в то время как США прогнозируют продажи 2,5 млн электрокаров в 2028 году.

В последнем квартале 2023 года китайский концерн BYD Co Ltd стал лидером по продажам электромобилей, обогнав американскую Tesla. Компания из Китая с октября по ноябрь продала 526,4 тыс. электромобилей, а Tesla — 484,5 тыс. Американская компания была лидером в сегменте электромобилей с 2018 года.