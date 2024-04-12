Губернатор сообщил об отражении атаки дронов близ Новошахтинска

Силы ПВО отбивают атаку беспилотников; уточняется, есть ли последствия на земле, заявил Василий Голубев. В марте он сообщал об уничтожении трех дронов, которые направлялись в сторону Новошахтинска

Близ Новошахтинска Ростовской области силы ПВО отражают атаку беспилотников, сообщил губернатор Василий Голубев.

«Последствия на земле уточняются», — написал он в телеграм-канале.

В марте Голубев заявлял, что над регионом были уничтожены три дрона, которые направлялись в сторону Новошахтинска. Минобороны тогда отчиталось о 65 сбитых беспилотниках над шестью российскими регионами, но Ростовскую область ведомство не упоминало.

10 апреля мэр Таганрога Андрей Фатеев сообщил об атаке БПЛА. До этого город подвергался атакам дронов 9 и 12 марта.