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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор сообщил об отражении атаки дронов близ Новошахтинска

Губернатор Голубев: силы ПВО отражают атаку дронов близ Новошахтинска
Сюжет
Военная операция на Украине
Силы ПВО отбивают атаку беспилотников; уточняется, есть ли последствия на земле, заявил Василий Голубев. В марте он сообщал об уничтожении трех дронов, которые направлялись в сторону Новошахтинска

Близ Новошахтинска Ростовской области силы ПВО отражают атаку беспилотников, сообщил губернатор Василий Голубев.

«Последствия на земле уточняются», — написал он в телеграм-канале.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

В марте Голубев заявлял, что над регионом были уничтожены три дрона, которые направлялись в сторону Новошахтинска. Минобороны тогда отчиталось о 65 сбитых беспилотниках над шестью российскими регионами, но Ростовскую область ведомство не упоминало.

10 апреля мэр Таганрога Андрей Фатеев сообщил об атаке БПЛА. До этого город подвергался атакам дронов 9 и 12 марта.

Губернатор сообщил об отражении атаки дронов близ Новошахтинска
Губернатор сообщил об отражении атаки дронов близ Новошахтинска

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Теги
Елена Чернышова
Ростовская область Василий Голубев Новошахтинск беспилотники
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