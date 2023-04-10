Twitter маркировал Би-би-си как финансируемое государством СМИ

Аккаунт Британской национальной вещательной компании (Би-би-си) в Twitter помечен как финансируемое государством СМИ. Компания добивается снятия метки, заявляя о своей независимости.

Речь идет об аккаунте Би-би-си с анонсами телепрограмм и новостями в сфере развлечений. Страницы новостных отделов маркированы не были.

«Би-би-си является и всегда была независимой. Мы финансируемся британской общественностью за счет лицензионного сбора», — приводит новостной отдел Би-би-си заявление компании.

Британская национальная вещательная компания в основном финансируется за счет лицензионного сбора, который также требуется для просмотра каналов, отличных от BBC, или прямых трансляций. Это дополняется доходом от коммерческих операций.

Плата за телевизионную лицензию в Британии составляет £159 за цветные и £53,5 за черно-белые устройства. По закону каждое домохозяйство должно платить лицензионный сбор, если его члены: смотрят или записывают программы, когда их показывают на любом телеканале;

смотрят программы в прямом эфире на любом сервисе онлайн-телевидения, например, YouTube или Amazon Prime Video;

скачивают или смотрят любые программы Би-би-си на онлайн-сервисе корпорации iPlayer.

Согласно отчету британской палаты общин, лицензионный сбор привлек для Би-би-си £3,8 млрд в 2022 году, что составляет около 71% от общего дохода компании в размере £5,3 млрд, а остальное поступает от коммерческой и других видов деятельности, таких как гранты, роялти, доход от аренды и доход дочерних компаний.

Компания также получает от правительства более £90 млн в год на поддержку Всемирной службы Би-би-си, которая преимущественно обслуживает аудиторию за пределами Великобритании, говорится в сообщении.

Аналогичную метку до этого получило Национальное общественное радио США (NPR). Изначально ее маркировали как правительственное СМИ, однако после заявления NPR о том, что она не будет публиковать посты с этого аккаунта, пока на нем стоит такая метка, ее изменили на «финансируемое государством СМИ».

Twitter определяет государственные СМИ как издания, «на редакционные материалы которых государство влияет путем финансирования, прямого либо непрямого политического давления и (или) контроля над производством и распространением». Соцсеть не рекомендует пользователям и не продвигает помеченные таким образом учетные записи и их публикации.

В России доступ к Twitter ограничен. Роскомнадзор заявил, что эта мера введена «в связи с распространением площадкой недостоверной общественно значимой информации по тематике специальной военной операции на Украине».

После начала боевых действий Twitter ограничил доступ к ряду аккаунтов российских СМИ, в том числе RT и агентства Sputnik для пользователей из Евросоюза в связи с их запретом в рамках санкций ЕС. Эти СМИ соцсеть маркировала как «проправительственные».