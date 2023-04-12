СПЧ назвал «спорные вопросы» по электронным повесткам

Депутаты приняли закон об электронных повестках с ограничениями при неявке. Глава СПЧ спросил, что делать вахтовикам и россиянам «в глубинке» без компьютера и смартфона. Депутат Луговой ранее сказал, что это «ваши проблемы»

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Госдума и Минцифры должны разъяснить спорные и «логистические вопросы» по принятому закону об электронных повестках, заявил глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба СПЧ.

Фадеев спросил, что делать россиянам, не имеющим аккаунта на портале госуслуг либо не пользующимся смартфоном и компьютером, которых немало, «особенно в глубинке». Он также напомнил, что военкомат может направить россиянину повестку даже во время болезни военнообязанного, который в тот момент будет не годен к службе, но уже столкнется с ограничениями в соответствии с принятыми поправками. Уведомление о повестках можно будет отключить в «Госуслугах», продолжил глава СПЧ и спросил, будет ли в таком случае наступать ответственность за неявку.

«А если это условный вахтовик, работавший месяц на северах и по уважительной причине не проверявший свой аккаунт? Он вернется и уже попадет под ответственность?» — добавил Фадеев.

Госдума одобрила закон об электронных повестках 11 апреля сразу во втором и третьем чтениях. В частности, повестки после вступления закона в силу будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной (через «Госуслуги»), повестка будет считаться врученной спустя неделю после размещения в соответствующем реестре. С момента, когда повестку посчитают врученной, ее адресату запрещается выезд за границу. Если же не явиться в военкомат в течение 20 дней с даты, указанной в повестке, в силу вступят ограничения, в их числе ограничение на управление транспортом, приостановка государственной регистрации недвижимости, отказ в получении кредитов и др.

На вопрос о том, что делать, если электронная повестка пришла россиянину, который не заходил на портал госуслуг, депутат от ЛДПР Андрей Луговой сказал: «Это ваши проблемы». Он при этом согласился с журналистом, напомнившим, что россияне не обязаны каждый день заходить на «Госуслуги».

В Минцифры полагают, что реестр военнообязанных создадут не раньше осеннего призыва. Министр Максут Шадаев обещал, что россияне смогут обжаловать получение повестки на «Госуслугах», приложив необходимые документы, заявления будут рассматривать до пяти дней.