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Совфед одобрил закон о реестре военнообязанных и электронных повестках
Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС
Совфед одобрил закон о реестре военнообязанных и электронных повестках.
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