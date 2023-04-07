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Военная операция на Украине ,  
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Вучич заявил о «тяжелой окопной борьбе» на Украине

Вучич: никто не может выиграть в конфликте на Украине, идет окопная борьба
Сербский президент предполагает, что ни одна сторона не может одержать победу на Украине, так как идет окопная борьба. Конфликт, указал Вучич, разрушил «глобальную систему»
Александр Вучич
Александр Вучич (Фото: Reuters)

Военные действия на Украине превратились в окопную борьбу, ни одна из сторон не может выиграть в такой ситуации, заявил сербский президент Александр Вучич в интервью телеканалу РТС.

«Дела обстоят так, что, похоже, никто не может выиграть [в конфликте] на Украине. Все это тяжелая окопная борьба», — сказал он (цитата по «Новости»).

Он отметил также, что конфликт полностью разрушил «глобальную систему» и усложнил положение Сербии в международном сообществе из-за ее отношений с Россией. Мир в будущем, как указал Вучич, будет биполярным или многополярным, второй вариант для страны более приемлем.

Сербский президент не в первый раз комментирует ситуацию на Украине. В начале марта Вучич рассказал, что представители стран Запада в разговорах с ним признали, что вовлечены в конфликт на Украине, и предупредили его, что Сербия «потеряет все, если не будет вести себя как надо». Решение Запада передать Украине танки Вучич называл «самой большой политической ошибкой».

В марте 2022-го Белград проголосовал за принятие резолюции Генассамблеи ООН, осуждающей российскую спецоперацию. В феврале этого года Вучич объяснил, что это был вынужденный шаг, поскольку Сербия хотела остаться на мировой арене. Однако страна не стала присоединяться к антироссийским санкциям Запада. Как отмечал глава государства, такое решение «дорого» обходится Белграду.

При этом, говорил президент, Сербия не позволит сделать из нее инструмент для обхода санкций Европейского союза против России. Он указывал, что в стране задерживали лиц, которые были причастны к нарушению ограничений.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Александр Вучич Сербия Украина
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