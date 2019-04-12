Медведев заработал в 2018 году почти 10 млн руб.

В 2018 году премьер-министр задекларировал 9,917 млн руб. против 8,57 млн руб. годом ранее

Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Правительство опубликовало декларацию о доходах главы кабмина Дмитрия Медведева за 2018 год. По сравнению с 2017 годом его доход вырос почти на 1,35 млн руб.

В 2017 году премьер заработал 8,565 млн руб. Еще годом ранее — 8,586 млн руб. В собственности у Медведева находится квартира площадью 367,8 кв. м, а также автомобили ГАЗ-20 «Победа» и ГАЗ-21 «Волга». Также у него в аренде был земельный участок площадью 4,7 тыс. кв. м.

Супруга главы правительства Светлана Медведева по итогам 2018 года не заработала ничего, как и в 2016 и 2017 годах. Тем не менее в ее собственности находится легковой автомобиль Volkswagen Golf и два машиноместа. Помимо этого, она на безвозмездной основе пользуется квартирой, которая принадлежит ее мужу.

В пятницу были опубликованы декларации о доходах и других высших чиновников. В частности, о заработке и имуществе отчитался и глава государства Владимир Путин. За прошлый год его доход упал более чем в два раза — с 18,7 млн руб. до 8,65 млн руб. В собственности у президента две квартиры на 77 и 153,7 кв. м, гараж и гаражное место, а также два автомобиля ГАЗ-М-21, «Нива» и прицеп «Скиф».