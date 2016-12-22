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Минобороны заявило о выводе 4 тыс. боевиков из Восточной Гуты
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Минобороны заявило о выводе 4 тыс. боевиков из Восточной Гуты
Война в Сирии, 10:14
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Минобороны заявило о выводе 4 тыс. боевиков из Восточной Гуты

За сутки 10 апреля из сирийского города Дума в Восточной Гуте выведены почти 4 тыс. боевиков и членов их семей. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.

«За истекшие сутки по гуманитарному коридору через пункт пропуска «Мухайям Аль-Вафедин» было выведено 3 916 боевиков и членов их семей. Вышедшие перевезены на 96 автобусах на север провинции Алеппо», — говорится в сообщении.

Как отметил глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Евтушенко, боевики сдали около 400 единиц оружия, в частности, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, снайперские и штурмовые винтовки и пулеметы.

В Минобороны уточнили, что безопасность эвакуации обеспечивалась сирийской полицией и офицерами ЦПВС, а также представителями Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

Сирийское правительство при посредничестве российского ЦПВС 30 марта договорилось о выходе боевиков с семьями из Думы — последнего удерживаемого ими города в Восточной Гуте. К 11 апреля Думу покинули почти 12 тыс. боевиков и членов их семей. Всего, согласно данным российского Минобороны, с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты вышли более 165 тыс. человек.

Теги: Восточная Гута , вывоз , боевики , Сирия
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