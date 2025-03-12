Словакия стала одним из крупнейших экспортеров вооружений в Европе

Словакия стала одним из крупнейших экспортеров оружия в Европе на долю ВВП. Экспорт вооружений составляет 0,9% от объема словацкой экономики, который оценивается в €130 млрд, пишет Bloomberg

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Словакия в 2024 году удвоила экспорт оружия и боеприпасов, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет главного экономиста банка CSOB Марека Габриса на основе официальных данных по внешней торговле.

В прошлом году страна достигла рекордного объема экспорта вооружений — более €1,2 млрд ($1,3 млрд). Экспорт оружия и боеприпасов составляет 0,9% от объема словацкой экономики, который оценивается в €130 млрд.

«Словакия стала одним из крупнейших экспортеров оружия в Европе по объему экспорта на душу населения или в ВВП», — отметил Габрис.

После начала военных действий на Украине словацкие компании, производящие боеприпасы, получили рекордные по объему заказы, хотя премьер-министр Роберт Фицо исключал какую-либо военную поддержку Украины. В начале марта он заявил, что Братислава не собирается поддерживать Киев ни в финансовом, ни в военном плане, и настаивает на немедленном прекращении огня. Осенью прошлого года премьер говорил, что Словакия не поставляет оружие на Украину бесплатно, но готова продать. Фицо возглавил правительство в октябре 2023 года. Предыдущий кабинет министров предоставлял военную помощь Киеву — в частности, передал ракеты С-300, гаубицы Zuzana и истребители МиГ-29.

Словакия входит в число крупнейших производителей крупнокалиберных боеприпасов в Европе, она выпускает более 120 тыс. снарядов в год. Производство контролируется двумя компаниями, принадлежащими Czechoslovak Group (CSG) Михала Стрнада. Помимо боеприпасов, в стране имеются также заводы, выпускающие гаубицы и другую военную технику.

Весной прошлого года Bloomberg сообщил, что Стрнад стал миллиардером после начала конфликта на Украине благодаря поставкам Киеву отремонтированных советских танков Т-72. В CSG входят, в частности, Excalibur и Tatra. Excalibur после начала боев на Украине нарастила производство тяжелых боеприпасов более чем в десять раз.

По данным Politico, за первые семь месяцев 2023 года компания ZVS Holding (совместное предприятие MSM Group, основанной Ярославом Стрнадом, и DMD Group, принадлежащей Минобороны во главе с Робертом Калиняком) отчиталась о выручке в размере €44 млн по сравнению с €40 млн за весь 2022 год. «Почти 100% боеприпасов, произведенных ZVS Holding на ближайшие два-три года, проданы Украине», — отмечал министр обороны Словакии в предыдущем правительстве Ярослав Надь.