 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Словакия стала одним из крупнейших экспортеров вооружений в Европе

Сюжет
Военная операция на Украине
Словакия стала одним из крупнейших экспортеров оружия в Европе на долю ВВП. Экспорт вооружений составляет 0,9% от объема словацкой экономики, который оценивается в €130 млрд, пишет Bloomberg
Фото: Hannibal Hanshke / EPA / ТАСС
Фото: Hannibal Hanshke / EPA / ТАСС

Словакия в 2024 году удвоила экспорт оружия и боеприпасов, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет главного экономиста банка CSOB Марека Габриса на основе официальных данных по внешней торговле.

В прошлом году страна достигла рекордного объема экспорта вооружений — более €1,2 млрд ($1,3 млрд). Экспорт оружия и боеприпасов составляет 0,9% от объема словацкой экономики, который оценивается в €130 млрд.

«Словакия стала одним из крупнейших экспортеров оружия в Европе по объему экспорта на душу населения или в ВВП», — отметил Габрис.

Фицо пригрозил заблокировать решение саммита ЕС по Украине
Политика
Фото: Robert Nemeti / Getty Images

После начала военных действий на Украине словацкие компании, производящие боеприпасы, получили рекордные по объему заказы, хотя премьер-министр Роберт Фицо исключал какую-либо военную поддержку Украины. В начале марта он заявил, что Братислава не собирается поддерживать Киев ни в финансовом, ни в военном плане, и настаивает на немедленном прекращении огня. Осенью прошлого года премьер говорил, что Словакия не поставляет оружие на Украину бесплатно, но готова продать. Фицо возглавил правительство в октябре 2023 года. Предыдущий кабинет министров предоставлял военную помощь Киеву — в частности, передал ракеты С-300, гаубицы Zuzana и истребители МиГ-29.

Словакия входит в число крупнейших производителей крупнокалиберных боеприпасов в Европе, она выпускает более 120 тыс. снарядов в год. Производство контролируется двумя компаниями, принадлежащими Czechoslovak Group (CSG) Михала Стрнада. Помимо боеприпасов, в стране имеются также заводы, выпускающие гаубицы и другую военную технику.

Весной прошлого года Bloomberg сообщил, что Стрнад стал миллиардером после начала конфликта на Украине благодаря поставкам Киеву отремонтированных советских танков Т-72. В CSG входят, в частности, Excalibur и Tatra. Excalibur после начала боев на Украине нарастила производство тяжелых боеприпасов более чем в десять раз.

По данным Politico, за первые семь месяцев 2023 года компания ZVS Holding (совместное предприятие MSM Group, основанной Ярославом Стрнадом, и DMD Group, принадлежащей Минобороны во главе с Робертом Калиняком) отчиталась о выручке в размере €44 млн по сравнению с €40 млн за весь 2022 год. «Почти 100% боеприпасов, произведенных ZVS Holding на ближайшие два-три года, проданы Украине», — отмечал министр обороны Словакии в предыдущем правительстве Ярослав Надь.

Читайте РБК в Telegram.

Мирные переговоры: читайте самые свежие новости в Telegram-канале РБК

Украина поддерживает вариант США о прекращении огня на 30 дней

США возобновили поставки военной помощи Украине

Трамп назвал дату переговоров между Россией и США

Массовая драка со стрельбой произошла в Ногинске

В Подмосковье задержан замглавы администрации Дубны

В 2025 году российские компании планируют повышать зарплаты персонала

«Национальные интересы России и США никогда не будут идентичны», — заявил Лавров

Контейнеровоз столкнулся с нефтяным танкером в Северном море

«Светофор» обжалует «неправомерные» действия Роспотребнадзора

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Словакия экспорт оружия
Роберт Фицо фото

Роберт Фицо

политик, премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года
Материалы по теме
Фицо заявил о моральном праве Словакии прекратить транзит газа на Украину
Политика
МИД Украины заявил, что Фицо «отравился российской пропагандой»
Политика
В Словакии поинтересовались, как Киев вернет €3,5 млрд
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 93,97 (+0,31) Инвестиции, 17:41 Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 86,62 (+0,05) Инвестиции, 17:41
Путин предложил создать зону безопасности вдоль границы РоссииПолитика, 22:03
Путин назвал террористами взятых в плен в Курской области военных ВСУПолитика, 22:01
Российские бомбардировщики выполнили плановый полет над Балтийским моремПолитика, 21:58
Герасимов доложил Путину об окружении курской группировки войск ВСУПолитика, 21:53
Герасимов сообщил об освобождении 86% захваченных ВСУ курских территорийПолитика, 21:49
Путин провел совещание на пункте управления курской группировкой войскПолитика, 21:40
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 21:40
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как экс-президент Саакашвили получил третий срок по «делу о пиджаках»Политика, 21:35
«КАМАЗ» протаранил пять легковых машин в МосквеОбщество, 21:35
Лестница абстракции: как говорить, чтобы вас слушали и понималиРБК и Dar, 21:25
Роналдо отказался бороться за пост главы Бразильской конфедерации футболаСпорт, 21:07
Хинштейн сообщил об эвакуации 68 жителей СуджиПолитика, 21:04
ОАЭ передаст Ирану письмо от Дональда ТрампаПолитика, 20:54
Не только рис: что Россия может закупать у ИндииОтрасли, 20:52