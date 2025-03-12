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Военная операция на Украине ,  
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Сербия отозвала свой голос за антироссийскую резолюцию по Украине в ООН

Сюжет
Военная операция на Украине
Сербия в конце февраля проголосовала за антироссийскую резолюцию по Украине. Сербский президент Александр Вучич назвал это ошибкой и извинился перед гражданами. В Кремле заявили, что приняли извинения Вучича
Марко Джурич
Марко Джурич (Фото: Filip Stevanovic / Anadolu / ABACA / ТАСС)

Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич заявил, что Белград отозвал свой голос по украинской резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которой подтверждается поддержка Украины и ее территориальной целостности и осуждается Россия, передает РТРС.

Сербия изменила свой голос в секретариате ООН на «воздержалась», — сказал министр. Джурич взял на себя ответственность за произошедшее.

«Наш долг — следить за текущей ситуацией, адаптировать сербскую позицию к возникающим геополитическим изменениям. Поэтому я считаю, что нам следовало воздержаться <...>. И если кто-то и должен извиняться, так это я», — сказал он.

24 февраля, в третью годовщину начала полномасштабных боев на Украине, Генассамблея ООН приняла резолюцию, подтверждающую поддержку Украины и ее территориальной целостности. На голосование были вынесены два варианта резолюции — американский и подготовленный Украиной и европейскими союзниками. Сербия воздержалась при голосовании по первой резолюции и поддержала вторую.

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Соединенные Штаты призывали отозвать проект резолюции Киева и Брюсселя и подготовили собственную инициативу со смягченными формулировками, однако в итоге не стали голосовать за свою же резолюцию. Россия назвала американский проект «шагом в правильном направлении».

Президент Александр Вучич заявил, что Белград «по ошибке» проголосовал за антироссийскую резолюцию по Украине, и извинился перед гражданами. «Мы проголосовали за европейскую резолюцию, а за американскую резолюцию мы проголосовали как надо, воздержались. И по европейской резолюции должны были воздержаться», — пояснил он.

В Кремле заявили, что приняли извинения Вучича за «технические ошибки». «И, конечно, такая оперативная реакция главы государства весьма импонирует нам», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В российском МИДе выразили надежду, что Сербия, признавшая ошибкой свое голосование за антироссийскую резолюцию, официально отзовет свой голос.

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Сербия Генассамблея ООН резолюция конфликт на Украине
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