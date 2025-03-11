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Политика ,  
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Вучич обсудил с сыном Трампа стратегическое сотрудничество

Александр Вучич и Дональд&nbsp;Трамп-младший
Александр Вучич и Дональд Трамп-младший (Фото: пресс-служба Президента Республики Сербии)

Президент Сербии Александр Вучич встретился в Белграде с сыном президента США Дональдом Трампом — младшим. Сербский лидер сообщил о переговорах в своем Instagram (принадлежит Meta, которая запрещена в России и признана экстремистской организацией).

«Я подчеркнул важность экономических и политических отношений между Сербией и США, а также важность стратегического сотрудничества между двумя странами и совместных проектов в ближайшие годы», — отметил Александр Вучич.

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Трамп-младший — старший сын президента США. Сейчас работает вместе со своей сестрой Иванкой Трамп, а также братом Эриком Трампом в должности исполнительного вице-президента в компании своего отца Trump Organization. Он уже посещал Сербию в сентябре 2024 года.

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Теги
Сербия Александр Вучич Белград США Дональд Трамп-младший переговоры
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