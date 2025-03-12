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Военная операция на Украине ,  
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МИД Украины рассказал о «последних часах эндшпиля» на переговорах с США

МИД Украины сообщил о «выходе из тупика» в последние часы переговоров с США
Сюжет
Военная операция на Украине
Историки недооценивают «роль истощения человека в принятии исторических решений», спустя более восьми часов переговоров США и Украины «вдруг становится возможным выбраться из тупика и сложных компромиссов», заявили в Киеве
Советник по национальной безопасности США Майк Уолтц, госсекретарь США Марко Рубио, министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсала бин Фархана, советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мосада бин Мохаммада Аль-Айбана, глава МИД Украины Андрей Сибига, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров во время встречи в Джидде, Саудовская Аравия, 11 марта 2025 г.
Советник по национальной безопасности США Майк Уолтц, госсекретарь США Марко Рубио, министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсала бин Фархана, советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мосада бин Мохаммада Аль-Айбана, глава МИД Украины Андрей Сибига, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров во время встречи в Джидде, Саудовская Аравия, 11 марта 2025 г. (Фото: Saul Loeb / Reuters)

В последние часы переговоров США и Украины в Джидде были приняты исторические решения, которые сделали возможным «выбраться из тупика и даже сложных компромиссов», заявил официальный представитель украинского МИДа Георгий Тихий.

По его словам, продолжительность встречи составила более восьми часов, что, по словам Тихого, говорит о недооценке историками «роли истощения человека в принятии исторических решений». «Именно в эти последние часы эндшпиля, когда усталость уже проявляет себя, вдруг становится возможным выбраться из тупика и даже сложных компромиссов. Короче, гору берет тот, кто способен тянуть последние 1,5 км на голой воле и характере. И контролировать эмоции», — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Он указал, что переговоры между США и Украиной "были одними из самых интересных, на которых я когда-либо присутствовал". По словам представителя МИДа, президент Украины Владимир Зеленский "в дистанционном режиме контролировал" действия украинской делегации.

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Фото:John Moore / Getty Images

Встреча делегаций США и Украины состоялась 11 марта. Согласно совместному заявлению, Киев согласился на 30-дневное прекращение огня при условии аналогичного шага со стороны Москвы. Вашингтон в ответ пообещал возобновить военную помощь и обмен разведданными, передавал Reuters.

Принимавший участие в переговорах госсекретарь США Марко Рубио заявил, что теперь ждет реакцию России на эту инициативу, и выразил надежду на положительный ответ. В Кремле сообщили об ожидании от Вашингтона подробностей прошедшей встречи и отсутствии договоренностей насчет разговора президентов Дональда Трампа и Владимира Путина.

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Россия Украина США Джидда переговоры Военная операция на Украине
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