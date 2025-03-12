МИД Украины рассказал о «последних часах эндшпиля» на переговорах с США

МИД Украины сообщил о «выходе из тупика» в последние часы переговоров с США

Историки недооценивают «роль истощения человека в принятии исторических решений», спустя более восьми часов переговоров США и Украины «вдруг становится возможным выбраться из тупика и сложных компромиссов», заявили в Киеве

Советник по национальной безопасности США Майк Уолтц, госсекретарь США Марко Рубио, министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсала бин Фархана, советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мосада бин Мохаммада Аль-Айбана, глава МИД Украины Андрей Сибига, глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров во время встречи в Джидде, Саудовская Аравия, 11 марта 2025 г. (Фото: Saul Loeb / Reuters)

В последние часы переговоров США и Украины в Джидде были приняты исторические решения, которые сделали возможным «выбраться из тупика и даже сложных компромиссов», заявил официальный представитель украинского МИДа Георгий Тихий.

По его словам, продолжительность встречи составила более восьми часов, что, по словам Тихого, говорит о недооценке историками «роли истощения человека в принятии исторических решений». «Именно в эти последние часы эндшпиля, когда усталость уже проявляет себя, вдруг становится возможным выбраться из тупика и даже сложных компромиссов. Короче, гору берет тот, кто способен тянуть последние 1,5 км на голой воле и характере. И контролировать эмоции», — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Он указал, что переговоры между США и Украиной "были одними из самых интересных, на которых я когда-либо присутствовал". По словам представителя МИДа, президент Украины Владимир Зеленский "в дистанционном режиме контролировал" действия украинской делегации.

Встреча делегаций США и Украины состоялась 11 марта. Согласно совместному заявлению, Киев согласился на 30-дневное прекращение огня при условии аналогичного шага со стороны Москвы. Вашингтон в ответ пообещал возобновить военную помощь и обмен разведданными, передавал Reuters.

Принимавший участие в переговорах госсекретарь США Марко Рубио заявил, что теперь ждет реакцию России на эту инициативу, и выразил надежду на положительный ответ. В Кремле сообщили об ожидании от Вашингтона подробностей прошедшей встречи и отсутствии договоренностей насчет разговора президентов Дональда Трампа и Владимира Путина.