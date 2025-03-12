МИД Украины рассказал о «последних часах эндшпиля» на переговорах с США
В последние часы переговоров США и Украины в Джидде были приняты исторические решения, которые сделали возможным «выбраться из тупика и даже сложных компромиссов», заявил официальный представитель украинского МИДа Георгий Тихий.
По его словам, продолжительность встречи составила более восьми часов, что, по словам Тихого, говорит о недооценке историками «роли истощения человека в принятии исторических решений». «Именно в эти последние часы эндшпиля, когда усталость уже проявляет себя, вдруг становится возможным выбраться из тупика и даже сложных компромиссов. Короче, гору берет тот, кто способен тянуть последние 1,5 км на голой воле и характере. И контролировать эмоции», — написал он на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России).
Он указал, что переговоры между США и Украиной "были одними из самых интересных, на которых я когда-либо присутствовал". По словам представителя МИДа, президент Украины Владимир Зеленский "в дистанционном режиме контролировал" действия украинской делегации.
Встреча делегаций США и Украины состоялась 11 марта. Согласно совместному заявлению, Киев согласился на 30-дневное прекращение огня при условии аналогичного шага со стороны Москвы. Вашингтон в ответ пообещал возобновить военную помощь и обмен разведданными, передавал Reuters.
Принимавший участие в переговорах госсекретарь США Марко Рубио заявил, что теперь ждет реакцию России на эту инициативу, и выразил надежду на положительный ответ. В Кремле сообщили об ожидании от Вашингтона подробностей прошедшей встречи и отсутствии договоренностей насчет разговора президентов Дональда Трампа и Владимира Путина.
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