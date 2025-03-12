Для журналистки Кеворковой запросили шесть лет за два поста

Обвинение запросило шесть лет заключения для журналистки Надежды Кеворковой, обвиненной в оправдании терроризма за два поста в соцсетях. Кеворкова вину не признала

Надежда Кеворкова (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

На прениях во 2-м Западном окружном военном суде прокурор Евгений Майоров попросил признать журналистку и писательницу Надежду Кеворкову виновной по двум эпизодам публичного оправдания терроризма (ч.2 ст.205.2 УК) и назначить ей шесть лет заключения и штраф в 500 тыс. руб., передает корреспондент РБК из зала суда.

Кеворкова себя виновной не признает. Максимальное наказание по предъявленной ей статье — семь лет заключения.

В ходе заседания 12 марта адвокат Калой Ахильгов обратил внимание суда на содержание постов, которые легли в основу обвинения.

В одном из них, опубликованном в 2018 году, 66-летняя Кеворкова процитировала написанный 15 лет назад текст ее близкого друга Орхана Джемаля о теракте в Нальчике 2005 года. Кеворкова разместила этот текст у себя в канале через месяц после убийства Джемаля в Центральноафриканской республике (ЦАР). Ахильгов настаивал, что статья о теракте в Нальчике была неоднократно перепечатана разными источниками, а сам материал на официальном уровне не признан экстремистским. Более того, опубликованные слова не принадлежат персонально Кеворковой, журналистка не выразила личное отношение к произошедшему, а, значит, не преследовала цели публично оправдать терроризм.

Говоря о содержании второго поста от 2020 года о талибах, сторона защиты напомнила, что в настоящий момент движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) находится у власти в Афганистане, представляет из себя реальную политическую силу и регулярно взаимодействует с российским государством. Официальные лица публично сообщали о запуске процесса исключения запрещенного «Талибана» из списка террористов, добавил адвокат.

В среду также были допрошены эксперт-психолог Василий Румянцева и оперуполномоченноый Центра по противодействию экстремизму (центр «Э») Максим Брицын, обнаружившие в постах Кеворковой признаки оправдания терроризма.

Сотрудник центра «Э» рассказал, что проводил мониторинг социальных сетей и изучал материалы, которые «попадают под определение экстремистской и террористической деятельности». Ему сообщили, что в Telegram-канале Кеворковой «может быть такая информация» и он провел в отношении нее оперативные мероприятия. «В одной из публикаций там про «Талибан» (террористическое движение запрещено в России) был момент, в другой — про оправдание вооруженного мятежа в Нальчике, а в третьей уже ничего не содержалось», — пересказал Брицын.

Допрашивая свидетеля, адвокат Ахильгов спросил, составлял ли он рапорт на сына Кеворковой, журналиста Василия Полонского, который есть в материалах дела. По словам Ахильгова, в нем сказано, что «Василий Полонский сотрудничает со спецслужбами запада, с иноагентами и нежелательными организациями». В документе содержится «фактически обвинение в госизмене», добавил он. Оперативник ответил, что не делал этого, но после оговорился — он не помнит, какие конкретно составлял материалы, так как их было много. Дальнейшие вопросы по этому рапорту судья Владимиров снял, посчитав, что они не связаны с делом.

На допросе эксперта Василия Румянцева защита попросила уточнить, кому был посвящен пост Кеворковой — мусульманам или талибам. «Талибы являются мусульманами, но не все мусульмане — талибы, это понятно», — ответил Румянцев, обнаруживший в публикации оправдание терроризма. По его мнению, Кеворкова положительно отозвалась о конкретных талибах, но «за «Талибаном», за талибами стоит определенная идеология». Адвокаты попросили суд признать экспертизу следствия недопустимым доказательством. Из заключения независимого эксперта Елены Новожиловой следует, что она была проведена с несоблюдением методики. На фоне возражений прокурора суд в этом отказал.

Кеворкова была задержана в мае 2024 года. 6 мая в ее квартире прошел обыск, после чего ее доставили в Следственный комитет, где предъявили обвинение в оправдании терроризма из-за двух постов в личном телеграм-канале, опубликованных в 2018 и 2020 году. 7 мая 2024 года по ходатайству следствия, несмотря на многочисленные личные поручительства, Надежду Кеворкову отправили в СИЗО на два месяца. С тех пор арест продлевали 7 раз, в последний — до 10 мая 2025 года. Поручительства за журналистку подписали писатель Александр Проханов, журналист Максим Шевченко, правозащитница Ева Меркачева, юрист Екатерина Гордон, а также президент Ассамблеи исламского бизнеса Марат Кабаев.

3 мая прошлого года Росфинмониторинг внес журналистку в список террористов и экстремистов.

В октябре 2024 года советник министра иностранных дел и спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов сообщал, что руководство России приняло решение по поводу исключения «Талибана» из списка террористов, а МИД и ФСБ завершают правовую работу по этому процессу. В прошлом году делегация правящего в Афганистане движения приняла участие в ПМЭФ.

Президент России Владимир Путин в июле прошлого года указывал, что поскольку «Талибан» контролирует власть в стране, то они «безусловно для нас союзники по борьбе с терроризмом».