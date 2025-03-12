Лавров увидел «возвращение к нормальности» со сменой власти в США

В США к власти пришла «нормальная администрация, не исповедующая антихристианских идей», считает Лавров. По его словам, позиции Москвы и Вашингтона совпадают в том, что не следует допустить перерастания разногласий в войну

Сергей Лавров (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Перемены позиций США с возвращением Дональда Трампа в Белый дом можно назвать «возвращением к нормальности» с точки зрения ценностных ориентиров, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано.

По мнению главы МИД России, между Демократической и Республиканской партиями с годами произошло «разительное» разделение: раньше политика в США строилась на их спорах друг с другом по многим вопросам, но «в рамках ценностей, которые все принимали», но с приходом «неоконсервативных» идей разрыв между партиями стал «глубже и шире».

«Я считаю, что этот разрыв в первую очередь был обусловлен отходом от христианских ценностей правящей тогда Демократической партии. Путем бесконечного продвижения повестки ЛГБТ+ («международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено. — РБК). Один туалет для всех полов», — говорит Лавров.

По его мнению, апогеем разрыва между демократами и республиканцами стало первое избрание Трампа на пост президента в 2017 году, что стало неожиданностью. «Он признавал, что он даже не особенно готовился. Сейчас он готов. Это очевидно. Прошло всего 49 дней с момента его вступления в должность, а мы уже видим насыщенную повестку, которая была представлена им общественности», — подчеркивает глава российского МИДа.

Он отмечает, что сейчас к власти в США пришла «нормальная администрация, не исповедующая антихристианских идей». «Мы являемся православными христианами. Наши ценности в целом схожи. Хотя сейчас католицизм все больше отклоняется в сторону новых веяний. Они для нас непонятны и неприемлемы», — добавил дипломат.

Несмотря на расхождение национальных интересов США и России, которые не могут всегда совпадать, нынешняя администрация на встречах с российской стороной подчеркнула, что «ответственные страны должны сделать все для того, чтобы не позволить этим противоречиям перерасти в конфронтацию». Россия поддерживает такую логику, о чем представители Москвы заявили делегации США в Эр-Рияде, рассказал Лавров.

«Существуют страны, которые могут оказать значительное влияние на судьбы всего мира, поскольку являются военными ядерными державами и несут на плечах особую ответственность. Они должны не «кричать» друг на друга, а вместо этого сесть за стол переговоров и общаться. Примерно как разбирались между собой ковбои в голливудских фильмах: «Вы знаете, что я знаю, что вы знаете, что я знаю, что вы хотите мне сказать», — подчеркнул он.

В свою очередь предшественник Трампа демократ Джо Байден заявлял о намерении США добиться стратегического поражения России.

Также Лавров отметил разницу подходов предыдущей и нынешней администраций в обсуждении вопроса стратегической стабильности с Россией. Так, Вашингтон при Трампе заявил о необходимости возобновления этого диалога, а сам республиканец призвал к обсуждению ядерного разоружения. При Байдене американская сторона призывала возобновить выполнение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, Москва приостановила участие в нем в 2023-м), но настаивала на допуске к российским ядерным объектам.

«Мы им в ответ: «Вы нас объявили врагами, заявили о желании нанести стратегическое поражение России». Они ответили, что это так, но, дескать, это не исключает проведения тактических и технических визитов. Как я сказал в самом начале, позиция Трампа заключается в том, что, какие бы разногласия у нас ни были, нельзя им позволять перерасти в войну. А если есть совпадающие интересы, то надо не упустить шанс превратить это во что-то практичное и полезное», — заключил Лавров.