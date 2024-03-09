Военные «Искандером» уничтожили украинскую пусковую установку С-300 в ДНР

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Российские военные уничтожили украинскую пусковую установку зенитной ракетной системы С-300 в районе города Покровск в ДНР. Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

«В результате точного удара ОТРК «Искандер» позиция зенитной ракетной системы ВСУ была уничтожена», — заявило ведомство.

Покровск — крупный транспортный узел на западе Донбасса, в котором соединяются железнодорожные пути от Константиновки и Курахово в сторону Павлограда и Днепра. Город находится под контролем украинской армии.

Минобороны в ежедневной сводке также отчиталось, что российские военные на южно-донецком и авдеевском направлениях уничтожили несколько образцов украинской военной техники иностранного производства: бронетранспортер «Stryker» производства США, самоходную артиллерийскую установку «Caesar» (Франция), артиллерийскую систему М777 (США), боевую машину реактивной системы залпового огня RM-70 «Vampire» (Чехия) и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства AN/TPQ-48 (США).