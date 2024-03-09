 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Военные «Искандером» уничтожили украинскую пусковую установку С-300 в ДНР

Минобороны: военные «Искандером» уничтожили пусковую установку ВСУ С-300 в ДНР
Сюжет
Военная операция на Украине

Военные «Искандером» уничтожили украинскую пусковую установку С-300 в ДНР
Video

Российские военные уничтожили украинскую пусковую установку зенитной ракетной системы С-300 в районе города Покровск в ДНР. Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

«В результате точного удара ОТРК «Искандер» позиция зенитной ракетной системы ВСУ была уничтожена», — заявило ведомство.

Покровск — крупный транспортный узел на западе Донбасса, в котором соединяются железнодорожные пути от Константиновки и Курахово в сторону Павлограда и Днепра. Город находится под контролем украинской армии.

Жителя Мелитополя осудили за попытку купить секретные клистроны для С-300
Политика

Минобороны в ежедневной сводке также отчиталось, что российские военные на южно-донецком и авдеевском направлениях уничтожили несколько образцов украинской военной техники иностранного производства: бронетранспортер «Stryker» производства США, самоходную артиллерийскую установку «Caesar» (Франция), артиллерийскую систему М777 (США), боевую машину реактивной системы залпового огня RM-70 «Vampire» (Чехия) и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства AN/TPQ-48 (США).

Военные «Искандером» уничтожили украинскую пусковую установку С-300 в ДНР
Военные «Искандером» уничтожили украинскую пусковую установку С-300 в ДНР

Читайте на РБК Pro
Жажда денег мешает вам зарабатывать. Как действовать
Что, если не доллар: спасут ли вклады в юани от обесценивания рубля
Как ChatGPT делал бизнес-приложение с нуля — эксперимент
Доходность длинных облигаций может составить до 20%. Стоит ли их брать

Зеленский планирует уволить главу МИД. К нему «очень много вопросов»

Финляндия ввела запрет на машины с российскими номерами. Подробности

Массовое падение лыжников в Сочи попало на видео

Запашный раскритиковал запрет выступлений с животными

Руперт Мердок женится на теще Абрамовича. Подробности

У Boeing 777 оторвалось колесо и упало на стоянку. Видео

Байден пообещал конгрессу, что американцы «не отступят и не прогнутся»

В Германии запустили шоу с ведущим Гитлером. Его воссоздали с помощью ИИ

6 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит

Как заработать на росте золота в 2024 году. Названы 3 доступных способа

Маленькую панду из Московского зоопарка показали на видео
Теги
Минобороны ДНР С-300
Материалы по теме
Зеленский заявил о гибели более 10 человек при обстреле Покровска
Политика
Греция отказалась передать Украине зенитные комплексы С-300
Политика
Власти Приднестровья сообщили о новых обломках ракеты С-300
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 98,88 (+0,68) Инвестиции, 07 мар, 16:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 90,75 (+0,41) Инвестиции, 07 мар, 16:33
Зеленскому не смогли перевести слова Эрдогана на пресс-конференции. Видео Политика, 15:49
«Авангард» стал четвертым участником 1/4 финала плей-офф КХЛ Спорт, 15:48
Конгресс продлил договоры об ассоциации с государствами в Тихом океане Политика, 15:42
Какими будут обои и ламинат: где можно увидеть ремонт будущей квартиры РБК и ПИК, 15:37
Forbes рассказал о судьбе словенских «гибридных» танков на Украине Политика, 15:22
Илон Маск запустит аналог YouTube для телевизоров Технологии и медиа, 15:06
Форвард «Авангарда» вторым в истории КХЛ забросил 50 шайб за сезон Спорт, 14:55
Дарим «Весь РБК Pro» на месяц
Оформите любой интенсив и получите подписку. Подарок доступен только для новых пользователей
Купить интенсив
Гимнастка Чусовитина почти потеряла шансы отобраться на девятую Олимпиаду Спорт, 14:46
Военные «Искандером» уничтожили украинскую пусковую установку С-300 в ДНР Политика, 14:46
Лондон назвал возможные последствия конфликта на Украине для Запада Политика, 14:39
«Красный Октябрь»: как будет меняться знаковый остров Москвы РБК и Красный Октябрь, 14:30
Орбан призвал Трампа вернуться на пост президента США и «принести мир» Политика, 14:19
CNN узнал о подготовке США к ядерному удару России на Украине Политика, 14:01
Сестры Аверины ответили на вопрос о переходе на госслужбу Спорт, 13:50