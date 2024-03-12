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Богомаз сообщил о «профилактической» работе силовиков в Брянске
Губернатор Богомаз: силовики проводят профилактические мероприятия в Брянске
В Брянске правоохранительные органы проводят «предупредительно-профилактические мероприятия», местных жителях просят отнестис к этому с пониманием и сохранять спокойствие. Об этом сообщил брянский губернатор Александр Богомаз.
По словам главы региона, силовики занимаются работой по » предупреждению террористических действий».
«Новости Брянска» сообщают о большой пробке в центре города, образовавшейся из-за перекрытой дороги. В полиции заявили изданию, что улица Советская частично закрыта для движения транспортных средств в связи с оперативной обстановкой.
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