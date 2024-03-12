Семь сел у Белгорода остались без света после сброса дроном взрывных устройств

Семь сел остались без света под Белгородом после атаки дрона

Беспилотник сбросил четыре взрывных устройства на Белгородский район Белгородской области, в результате была повреждена линия электропередачи, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Из-за атаки, по словам губернатора, без света остались семь сел. Это села Ясные Зори, Черемошное, Устинка, Лозовое, Ровенёк, Петровка и Соловьёвка.

Гладков уточнил, что специалисты смогут начать восстановительные работы после согласования их с Минобороны.

Пострадавших в результате атаки нет, сообщил он.

Власти российских регионов регулярно сообщают об обстрелах их территорий и атаках беспилотников с начала военной операции. В ночь на 12 марта дрон также сбили над Фатежским районом Курской области. В регионе была объявлена ракетная опасность, а над Курском сработала ПВО.