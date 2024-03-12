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Военная операция на Украине ,  
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Семь сел остались без света под Белгородом после атаки дрона

Семь сел у Белгорода остались без света после сброса дроном взрывных устройств
Сюжет
Военная операция на Украине

Беспилотник сбросил четыре взрывных устройства на Белгородский район Белгородской области, в результате была повреждена линия электропередачи, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Из-за атаки, по словам губернатора, без света остались семь сел. Это села Ясные Зори, Черемошное, Устинка, Лозовое, Ровенёк, Петровка и Соловьёвка.

Гладков уточнил, что специалисты смогут начать восстановительные работы после согласования их с Минобороны.

Пострадавших в результате атаки нет, сообщил он.

Над Курской областью сбили дрон
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Власти российских регионов регулярно сообщают об обстрелах их территорий и атаках беспилотников с начала военной операции. В ночь на 12 марта дрон также сбили над Фатежским районом Курской области. В регионе была объявлена ракетная опасность, а над Курском сработала ПВО.

Семь сел остались без света под Белгородом после атаки дрона
Семь сел остались без света под Белгородом после атаки дрона

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Вячеслав Гладков Белгородская область нарушение электроснабжения беспилотники
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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