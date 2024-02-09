Российские военные сбили 19 дронов над четырьмя регионами и Черным морем

Над Черным морем сбиты шесть дронов, еще 13 — над Брянской, Орловской, Курской областями и Кубанью, объявило Минобороны. Полеты БПЛА запрещены в 68 субъектах страны

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны ночью перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России.

Как уточнило ведомство, два сбиты над Курской областью, пять — над Брянской, четыре — над Орловской, два — над Краснодарским краем и еще шесть — в акватории Черного моря.

Полеты беспилотников запрещены в 68 российских регионах. Минобороны и местные власти стали регулярно сообщать об атаках и уничтожении дронов после начала Россией военной операции на Украине. В частности, 31 января российское оборонное ведомство сообщило о 21 сбитом аппарате над Крымом, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областями.

Прошлой весной Киев объявил о намерении потратить не менее 20 млрд грн (более $541 млн) на закупку беспилотников. Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный называл применение БПЛА способом избежать «втягивания в позиционную войну», в которой у Украины «нет преимущества».

Президент России Владимир Путин в конце 2022 года потребовал, исходя из опыта боевых действий, создать в России арсенал дронов «в боевых отделениях, взводах, ротах, батальонах».