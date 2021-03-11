Блинкен пообещал бороться с дезинформацией России про вакцины от COVID

Российская дезинформация о вакцинах от коронавируса очень опасна, и Вашингтон будет бороться с ней. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая перед комитетом по иностранным делам Палаты представителей.

«Я разделяю вашу обеспокоенность неправильной и неверной информацией [о вакцинах], которая публикуется, в том числе и Россией. Это невероятно опасно, помимо того, что это весьма неправильно, подобные действия в конечном счете самоубийственны для них самих», — заявил он.

Блинкен пояснил, что ни одна страна не будет в безопасности, пока весь мир не будет привит от коронавируса.

Госсекретарь пообещал, что США будут давать твердый отпор дезинформации о вакцинах. В том числе, с помощью глобального центра по взаимодействию при Государственном департаменте США.