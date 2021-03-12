СМИ узнали о показаниях главы избирательного штаба против Фургала

Показания на Фургала дал бывший глава его избирательного штаба, которого ранее обвинили в мошенничестве, узнал «Коммерсантъ». По информации издания, для очной ставки мужчину уже этапировали в Москву

Сергей Фургал (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Бывшему губернатору Хабаровского края, обвиняемому в организации убийств бизнесменов на Дальнем Востоке, готовят обвинение в мошенничестве, сообщил «Коммерсантъ». По данным издания, досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой заключил близкий к Фургалу адвокат Николай Шухов, ранее возглавлявший его избирательный штаб и управлявший частью активов.

Шухова задержали и взяли под стражу в июле 2020 года по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) с активами завода «Амурсталь», среди владельцев которого бывшая жена Фургала.

В СК полагают, что Шухов подтвердит предположения следствия, что финансовые махинации на «Амурстали» могли проводиться под руководством Фургала или в его интересах, пишет «Коммерсантъ».

Но юридически закрепить такие показания можно только на очной ставке между обвиняемым Шуховым и Фургалом, не имеющим статуса в уголовном деле о мошенничестве. Для ее проведения, по словам источников издания, Шухова решили этапировать в Москву, где после продления ареста поместили в СИЗО «Лефортово».