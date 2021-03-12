СМИ узнали о показаниях главы избирательного штаба против Фургала

Там с Шуховым начали работать члены следственно-оперативной бригады главного управления по расследованию особо важных дел СК, пишет «Коммерсантъ». Сотрудники этого главка расследуют как минимум два уголовных дела, связанных с Фургалом. В рамках первого его обвиняют в организации покушений и убийств бизнесменов. Главный фигурант второго расследования — глава МСП Банка Дмитрий Голованов. Следствие считает, что он злоупотребил полномочиями и санкционировал выдачу так и не возвращенных кредитов структурам Фургала и его экс-супруги Ларисы Стародубовой под гарантии «Амурстали», пишет издание.
В свою очередь, Шухов был юристом «Амурстали», когда ее основным владельцем выступала Стародубова, считался доверенным лицом и руководил штабом кандидата в губернаторы Хабаровского края Фургала, а также возглавлял компанию ООО «Дальпромснаб» (ликвидирована в 2017 году), занимавшуюся оптовой торговлей. В разные годы ее гендиректорами были сам Фургал и близкий к нему предприниматель Николай Мистрюков, который заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой и дал показания о причастности экс-губернатора к убийствам.
Как сообщил изданию один из адвокатов, сейчас Фургал знакомится с собранными следствием доказательствами, однако в «экономическом» деле он до сих пор не фигурировал.
«На сегодняшний день у нас нет официальной информации по «экономике». Все внимание защиты сосредоточено на обвинении, которое предъявлено», — заявил РБК адвокат Фургала Борис Кожемякин.
РБК направил запрос в Генпрокуратуру.
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Фургал возглавил Хабаровский край в сентябре 2018 года. На выборах он выиграл у кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта, который руководил регионом с 2009 года. В начале и середине 2000-х Фургал занимался торговлей лесоматериалами и металлоломом. В 2005 году он вступил в ЛДПР, а через два года стал депутатом Госдумы.
В июле прошлого года оппозиционного губернатора обвинили в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2000-х годах, когда тот занимался бизнесом. Показания на Фургала спустя примерно 15 лет дал его бывший партнер.
Фургала задержали и доставили из Хабаровска в Москву, после чего в регионе вплоть до зимы продолжались несогласованные акции протеста в поддержку бывшего губернатора. На его место назначили еще одного члена ЛДПР, Михаила Дегтярева. Президент Владимир Путин заявил, что в деле Фургала нет политической подоплеки.
В феврале следствие предъявило Фургалу обвинения в окончательной редакции. В СК полагают, что экс-губернатор был организатором преступной группы, которая в 2004–2005 годах занималась устранением конкурентов в ходе коммерческой деятельности.
Авторы
Виктория Полякова, Екатерина Костина