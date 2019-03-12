Европарламент проголосовал за ужесточение подхода к России

Большинство депутатов Европарламента поддержали резолюцию, призывающую создать инструмент для расширения индивидуальных санкций против россиян и прекратить строительство газопровода «Северный поток-2»

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Европарламент проголосовал за резолюцию, призывающую Евросоюз ужесточить свой подход к России. Речь идет об утверждении на уровне ЕС «закона Магнитского», который позволил бы применять индивидуальные санкции в отношении россиян, уличенных в нарушении прав человека, а также об отказе от проекта «Северный поток-2».

В резолюции также говорится, что Россия не является стратегическим партнером Евросоюза и членам необходимо продолжать санкционное давление на Москву, пока та не вернется к соблюдению международного права. Из присутствующих на пленарном заседании депутатов резолюцию поддержали 402 депутата, против выступили 163. Трансляция голосования велась на сайте Европарламента.

В основу резолюции лег доклад, подготовленный латвийским депутатом от Европейской народной партии Сандрой Калниете. Ранее текст документа был утвержден на уровне комитета Европарламента по иностранным делам. В понедельник депутаты провели обсуждение доклада, на котором Калниете обосновала свой подход к отношениям с Москвой и призвала коллег его поддержать.

«К сожалению, в настоящий момент я не вижу возможности для реализации масштабных проектов сотрудничества с Россией», — заявила она, обвинив Москву в нарушении территориальной целостности Украины и дестабилизации политической обстановки в европейских странах. В то же время Калниете отметила, что ЕС должен оставаться открытым к сотрудничеству с Россией в таких сферах, как борьба с терроризмом и экология.