Европарламенту предложили резолюцию о разрыве партнерства с Россией

Депутат Европарламента от Латвии Сандра Калниете внесла проект резолюции, который предусматривает отказ Евросоюза от Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Россией. Она предложила сотрудничать с Москвой точечно

Сандра Калниете в зале заседаний Европарламента, 2014 год (Фото: Vincent Kessler / Reuters)

На сайте Европарламента опубликован проект резолюции, который предусматривает отказ Евросоюза от Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС) с Россией. Взамен странам Евросоюза предлагается перейти к точечному сотрудничеству с Россией только в тех областях, которые представляют «взаимный интерес». Проект документа выложен на странице комитета по иностранным делам Европарламента, его внесла евродепутат от Латвии Сандра Калниете. Ранее она была объявлена персоной нон грата в России за «антироссийскую деятельность», Калниете не впустили в Россию в марте 2015 года, когда она хотела посетить похороны убитого политика Бориса Немцова.

В проекте резолюции, которая будет рассмотрена в марте 2019 года, говорится, что «отношения между ЕС и Россией требуют новых рамок сотрудничества только в тех областях, которые необходимы в общих интересах», при этом действие Соглашения о партнерстве и сотрудничестве должно быть прекращено. ​

В проекте говорится также, что «Россия и ЕС останутся ключевыми экономическими партнерами в обозримом будущем», однако строительство газопровода «Северный поток-2» должно быть остановлено, поскольку усиливает зависимость ЕС от поставок российского газа.

Кроме того, невыполнение минских соглашений, говорится в документе, «свидетельствует о недостатке у России доброй воли», поэтому консультации должны быть продолжены в «нормандском формате» (Германия, Франция, Россия, Украина). В то же время в нем говорится, что выполнение минских соглашений стало бы предпосылкой к более тесному сотрудничеству с Россией.

В документе собраны многочисленные обвинения против России, в том числе упомянуты российское вмешательство в Сирии, масштабные военные учения «Запад-2017», обвинение во вмешательстве в выборы в Европе, ограничениях основных свобод и обширные нарушения прав человека в России, включая систематические нападения на правозащитников и представителей гражданского общества, дискриминация татарского меньшинства в «оккупированном Крыму» и преследование оппозиционера Алексея Навального и многих других, кибератаки и убийства «на европейской земле», совершенные российскими разведчиками с использованием химического оружия, запугивание, арест и тюремное заключение иностранных граждан в России в нарушение международного права, в том числе Олега Сенцова и многих других, организация незаконных и нелегитимных выборов в Донбассе, нарушения соглашений о контроле над вооружениями, прямое и косвенное участие в вооруженных конфликтах и «незаконная аннексия Крыма и нарушение территориальной целостности Грузии».

Причем многие из них, отмечается в проекте, являются «преднамеренным нарушением демократических принципов и фундаментальных ценностей».