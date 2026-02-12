 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

МИД назвал условие объявления срока и места новых переговоров с Украиной

Сюжет
Мирный план по Украине

Сроки и место следующего раунда переговоров по Украине не будут объявлены до согласования сторонами. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС.

Сегодня, 12 февраля, в Кремле заявили, что рассчитывают, что следующий раунд переговоров произойдет уже скоро. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что у Москвы есть определенное понимание, когда состоится новый раунд, передал корреспондент РБК.

В Кремле заявили о разделении Европы на два лагеря из-за переговоров
Политика
Дмитрий Песков

Ранее, 10 февраля, в Кремле заявили, что не могут назвать конкретных дат нового раунда переговоров. 

Материал дополняется

