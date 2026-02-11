 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Зеленский сказал, что не объявит дату выборов 24 февраля

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о намерении объявить дату президентских выборов и референдума 24 февраля, заявив, что впервые узнал об этом из СМИ. Украинского лидера цитирует «Суспiльне».

Ранее Financial Times сообщила, что Украина начала планировать весной проведение президентских выборов одновременно с референдумом по мирному соглашению с Россией. Источники газеты утверждают, что Зеленский планирует объявить о выборах и референдуме 24 февраля.

«Что касается намерения объявить 24-го — впервые слышу. Впервые услышал, наверное, от Financial Times. Сейчас второй раз слышу от вас», — ответил Зеленский на соответствующий вопрос.

Зеленский ответил на данные о подготовке переговоров в Москве
Политика
Владимир Зеленский

По словам Зеленского, выборы состоятся только при наличии всех гарантий безопасности. По его словам, вопрос выборов инициируют международные партнеры, а не Украина. Зеленский также отметил, что Украина готова к голосованию и готова рассматривать любые предложенные графики, но для проведения референдума необходим режим прекращения огня, поскольку референдум требует безопасных условий, аналогичных выборам.

Президент Финляндии Александр Стубб ранее заявил, что Зеленский в последние месяцы обсуждал готовность участвовать в президентских выборах на Украине и признавал, что, скорее всего, придется провести референдум. «Президент Зеленский с самого начала говорил, что весьма вероятно проведение референдума по  этому вопросу, и что он сам готов баллотироваться в президенты», — сказал Стубб (цитата по Helsingin Sanomat).

Как сообщала FT, Зеленский решил объявить о выборах и референдуме после того, как администрация президента США Дональда Трампа потребовала провести оба голосования до 15 мая, иначе Киев рискует потерять американские гарантии безопасности. Газета также утверждает, что украинские и западные чиновники сомневаются, что график будет соблюден, так как он зависит от прогресса в мирных переговорах и обеспечения безопасности.

Как заявил источник «РБК-Украина» из окружения Зеленского, комментируя материал FT, пока нет гарантий безопасности, не будет и объявлений о выборах.

