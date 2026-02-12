Бонди на слушаниях по делу Эпштейна потребовала извинений перед Трампом
Генеральный прокурор США Пэм Бонди, в течение четырех часов отвечавшая на вопросы на слушаниях в конгрессе по делу Джеффри Эпштейна, отказалась принести извинения жертвам финансиста, которые присутствовали в в зале, и вместо этого потребовала от демократов извинений перед президентом Дональдом Трампом, пишет The New York Times.
Демократ Джейми Раскин раскритиковал действия Бонди в связи с публикацией файлов Эпштейна.
«Вы встаете на сторону преступников и игнорируете жертв», — заявил он. «Таким будет ваше наследие, если вы быстро не измените курс. Вы руководите масштабным сокрытием дела Эпштейна прямо из Министерства юстиции», — добавил демократ.
Демократ Прамила Джаяпал сказала, что в некоторых случаях были обнародованы личности жертв, которые должны быть скрыты. Она попросила генпрокурора извиниться перед жертвами за то, как Минюст подошел к публикации документов. Бонди назвала критику Джаяпал «театральной».
Далее она обрушилась с критикой на нескольких демократов, включая Раскина и Джерролда Надлера, за то, что они возглавили процедуру импичмента Трампа.
«Вы принесли извинения президенту Трампу?» — спросила прокурор. «Вы сидите здесь и нападаете на президента, а я этого терпеть не собираюсь», — подчеркнула она, назвав Раскина «никчемным адвокатом».
В опубликованных файлах Эпштейна Трамп упоминается не менее 4500 раз, как и его личный курорт в Мар-а-Лаго в Палм-Бич.
С Трампом Эпштейн был знаком многие годы. В 2002 году Трамп рассказывал, что знает Эпштейна уже 15 лет, а в 1992 году телеканал NBC показал репортаж о вечеринке в его резиденции Мар-а-Лаго, на которой был и Эпштейн. По словам действующего президента США, он в середине 2000-х запретил Эпштейну появляться у себя в Мар-а-Лаго, потому что тот «крал» молодых девушек, работавших в спа-салоне при бассейне.
В 2004 году, бизнесмены поссорились, предположительно, из-за разногласий в связи со сделкой с недвижимостью в Палм-Бич. Сейчас Трамп отрицает, что возобновлял общение и дружбу с Эпштейном после ссоры.
Материал дополняется
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине
Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине
FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая
Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ
В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8