Бонди на слушаниях по делу Эпштейна потребовала извинений перед Трампом

Генеральный прокурор США Пэм Бонди, в течение четырех часов отвечавшая на вопросы на слушаниях в конгрессе по делу Джеффри Эпштейна, отказалась принести извинения жертвам финансиста, которые присутствовали в в зале, и вместо этого потребовала от демократов извинений перед президентом Дональдом Трампом, пишет The New York Times.

Демократ Джейми Раскин раскритиковал действия Бонди в связи с публикацией файлов Эпштейна.

«Вы встаете на сторону преступников и игнорируете жертв», — заявил он. «Таким будет ваше наследие, если вы быстро не измените курс. Вы руководите масштабным сокрытием дела Эпштейна прямо из Министерства юстиции», — добавил демократ.

Демократ Прамила Джаяпал сказала, что в некоторых случаях были обнародованы личности жертв, которые должны быть скрыты. Она попросила генпрокурора извиниться перед жертвами за то, как Минюст подошел к публикации документов. Бонди назвала критику Джаяпал «театральной».

Далее она обрушилась с критикой на нескольких демократов, включая Раскина и Джерролда Надлера, за то, что они возглавили процедуру импичмента Трампа.

«Вы принесли извинения президенту Трампу?» — спросила прокурор. «Вы сидите здесь и нападаете на президента, а я этого терпеть не собираюсь», — подчеркнула она, назвав Раскина «никчемным адвокатом».

В опубликованных файлах Эпштейна Трамп упоминается не менее 4500 раз, как и его личный курорт в Мар-а-Лаго в Палм-Бич.

С Трампом Эпштейн был знаком многие годы. В 2002 году Трамп рассказывал, что знает Эпштейна уже 15 лет, а в 1992 году телеканал NBC показал репортаж о вечеринке в его резиденции Мар-а-Лаго, на которой был и Эпштейн. По словам действующего президента США, он в середине 2000-х запретил Эпштейну появляться у себя в Мар-а-Лаго, потому что тот «крал» молодых девушек, работавших в спа-салоне при бассейне. В 2004 году, бизнесмены поссорились, предположительно, из-за разногласий в связи со сделкой с недвижимостью в Палм-Бич. Сейчас Трамп отрицает, что возобновлял общение и дружбу с Эпштейном после ссоры.

Материал дополняется