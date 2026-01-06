 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп объяснил попытку импичмента просьбой к Зеленскому «не жульничать»

Трамп заявил, что демократы пытались объявить ему импичмент из-за просьбы к Владимиру Зеленскому «не жульничать». По его словам, речь шла об «идеальном разговоре», который был представлен как давление на Киев
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп объяснил попытку импичмента за просьбу «не жульничать» к украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Об этом заявил сам Трамп во время выступления перед конгрессменами-республиканцами в Вашингтоне.

По мнению Трампа, Демократическая партия США пыталась добиться его отставки из-за его «идеального разговора» с «Украиной», в котором указал собеседнику, что не надо его обманывать.

«Я сказал Украине: не жульничайте. И если вы увидите, что о каком-либо обмане сообщается генеральному прокурору Соединенных Штатов, это мой звонок. Они сказали, что [я] пытался запугать [Зеленского]. Это запугивание? Я сказал: просто не жульничайте, у нас есть подписанное соглашение, по которому Украина не может жульничать», — сказал Дональд Трамп, расшифровку его речи приводит C-SPAN.

Первый продолжительный разговор Трампа и Зеленского осенью 2019-го привел к попытке импичмента республиканца. Тогда Трампа обвинили в злоупотреблении властью из-за данных о том, что он пытался задержать выплату военной помощи Украине, чтобы ее власти открыли расследование против его оппонента на выборах 2020 года Джо Байдена. Позже Трампа оправдали, однако скандал стал одним из факторов его поражения на выборах 2020 года.

По сведениям The Wall Street Journal, Трамп с тех пор затаил обиду на Зеленского.

Сын Байдена назвал Украину змеиным логовом
Политика
Хантер&nbsp;Байден

После возвращения в Белый дом на второй президентский срок Дональд Трамп заявил, что попытка импичмента ему в 2019 году из-за данных об оказании давления на украинское руководство была «гораздо большим незаконным обманом», чем Уотергейтский скандал.

Уотергейтский скандал произошел в 1972 году. В отеле «Уотергейт» за несколько месяцев до переизбрания республиканца Ричарда Никсона были задержаны несколько человек, которые устанавливали подслушивающую аппаратуру. Выяснилось, что они пытались получить информацию из штаба Демократической партии. Обвинения в слежке за демократами были предъявлены Никсону, который, столкнувшись с угрозой импичмента, был вынужден уйти в отставку в 1974 году.

