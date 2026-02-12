Песков назвал условие возобновления работы WhatsApp
Возобновление работы WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) возможно, если Meta будет готова к диалогу с властями и соблюдению российского законодательства, заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Если корпорация Meta будет его [законодательство] выполнять, она вступит в диалог с российскими властями, и тогда появится возможность договориться», — сказал Песков, отвечая на вопросы о судьбе мессенджера.
Если же корпорация продолжит занимать «такую же бескомпромиссную позицию» и игнорировать требования российского законодательства, то «тогда шансов [на возобновление работы] нет», подчеркнул он.
11 февраля портал Cnews сообщил об исчезновении WhatsApp из DNS-серверов Роскомнадзора, что позволяет полностью заблокировать доступ к мессенджеру. По словам опрошенных РБК экспертов, причина удаления домена WhatsApp — техническая. Оборудование Роскомнадзора не может одновременно ограничивать YouTube, Telegram и WhatsApp, поэтому приходится «расчищать ресурсы», пояснили собеседники.
Материал дополняется
