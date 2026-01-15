Роскомнадзор не увидел оснований для снятия ограничений с WhatsApp
Роскомнадзор в настоящее время не видит оснований для снятия ограничений с работы мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.
22 декабря Роскомнадзор заявил, что WhatsApp продолжает нарушать законодательство России, в связи с чем мессенджеру может грозить полная блокировка. В ведомстве отмечали, что «постепенная деградация звонков» в WhatsApp была начата еще в августе, о чем регулятор ранее сообщал в СМИ.
«Ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров», — говорилось в сообщении Роскомнадзора. Тогда в ведомстве поясняли, что меры связаны с борьбой с мошенничеством и противоправной деятельностью.
23 декабря мессенджер выступил с заявлением по поводу замедления своей работы в стране. В компании сообщили о намерении бороться за российскую аудиторию. В заявлении WhatsApp отмечалось, что возможные ограничения доступа к сервису в России могут затронуть более 100 млн пользователей.
В 2024 году WhatsApp был внесен в реестр организаторов распространения информации, который ведет Роскомнадзор. Компании, включенные в этот список, обязаны предоставлять ФСБ и другим государственным органам данные о действиях пользователей, включая содержание сообщений.
