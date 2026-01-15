 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

Роскомнадзор не увидел оснований для снятия ограничений с WhatsApp

Фото: Bernd Feil / M.i.S. / imago-images.de / Global Look Press
Фото: Bernd Feil / M.i.S. / imago-images.de / Global Look Press

Роскомнадзор в настоящее время не видит оснований для снятия ограничений с работы мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

WhatsApp заявил о готовности бороться за пользователей из России
Политика
Фото:Algi Febri Sugita / Keystone Press Agency / Global Look Press

22 декабря Роскомнадзор заявил, что WhatsApp продолжает нарушать законодательство России, в связи с чем мессенджеру может грозить полная блокировка. В ведомстве отмечали, что «постепенная деградация звонков» в WhatsApp была начата еще в августе, о чем регулятор ранее сообщал в СМИ.

«Ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров», — говорилось в сообщении Роскомнадзора. Тогда в ведомстве поясняли, что меры связаны с борьбой с мошенничеством и противоправной деятельностью.

23 декабря мессенджер выступил с заявлением по поводу замедления своей работы в стране. В компании сообщили о намерении бороться за российскую аудиторию. В заявлении WhatsApp отмечалось, что возможные ограничения доступа к сервису в России могут затронуть более 100 млн пользователей.

В 2024 году WhatsApp был внесен в реестр организаторов распространения информации, который ведет Роскомнадзор. Компании, включенные в этот список, обязаны предоставлять ФСБ и другим государственным органам данные о действиях пользователей, включая содержание сообщений.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд

WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию

Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»

В России больше не осталось ресторанов KFC
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Whatsapp блокировка Роскомнадзор Россия
Материалы по теме
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Технологии и медиа
Российские пользователи пожаловались на сбой в работе WhatsApp
Технологии и медиа
Роскомнадзор пригрозил WhatsApp блокировкой
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 92,2 (-0,2) Инвестиции, 14 янв, 18:01 Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 78,57 (-0,28) Инвестиции, 14 янв, 18:01
В Запорожской области при атаке дрона погибли два сотрудника аптеки Общество, 17:00
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 17:00
Путин заявил о деградации ситуации на международной арене Политика, 16:58
Минэкономики напомнил россиянам о мерах предосторожности в Иране Общество, 16:57
Вице-премьер назвал задачи оперштаба по борьбе с кибермошенничеством Политика, 16:52
Bloomberg рассказал, что «сибирский взрыв» грозит не только погоде Европы Общество, 16:49
Допущенный на Игры ски-альпинист Филиппов впервые взял медаль Кубка мира Спорт, 16:48
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 16:46
Ельцин-центр убрал упоминания Ройзмана, Макаревича и других иноагентов Политика, 16:42
Одних дашбордов мало. Как извлечь пользу из данных — 7 шагов Образование, 16:41
Образец воли и плутовства: каким получился «Марти Великолепный» с Шаламе Стиль, 16:40
В Швеции назвали преувеличением описанные Трампом угрозы для Гренландии Политика, 16:29
Пострадавшие при взрыве в Коми оказались слушателями центра МВД Общество, 16:24
Путин принимает верительные грамоты у послов. Прямая трансляция Политика, 16:23