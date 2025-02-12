Адвокат Винника сообщил о его скором освобождении из тюрьмы в США
Россиянин Александр Винник в ближайшее время будет освобожден из тюрьмы в Санта-Рита в Соединенных Штатах и отправлен в Россию. Об этом сообщил ТАСС его французский адвокат Фредерик Бело.
«Когда я [прошлым] летом навещал Александра в тюрьме Санта-Рита, он был в очень плохом положении. <...> Он пока там, но в ближайшее время будет отправлен в Россию», — рассказал собеседник агентства.
Ранее телеканал ABC со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Винник вскоре будет освобожден в обмен на передачу Россией в США американца Марка Фогеля.
Москва передала Фогеля американской стороне накануне, 11 февраля. В России он отбывал срок по делу о контрабанде наркотиков. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Фогеля освободили в обмен на россиянина, которого в ближайшее время вернут в Россию.
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