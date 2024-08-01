Адвокат рассказал, почему Винник не попал в сделку по обмену заключенными

Виннику не вынесли приговор, поэтому его могли не включить в сделку, сказал адвокат. Мать россиянина заявила, что он был в списках, но его «вычеркнули»

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Россиянина Александра Винника, которого США обвиняют в создании криптобиржи BTC-e и отмывании через нее $4 млрд, могли не включить в сделку по обмену заключенными между Россией и странами Запада, поскольку ему еще не вынесен приговор. Об этом «РИА Новости» сообщил его адвокат Аркадий Бух.

«Очень важно понимать, что это не судебная процедура, почти нет никаких правил относительно того, как это делается и как это будет делаться. Однако есть закономерность, что правительство США или России почти никогда не освобождает людей, которые не были приговорены, и он еще не был приговорен. Поэтому есть низкая вероятность того, что его освободят», — сказал защитник.

Он добавил, что разговаривал с Винником 1 августа. По словам Буха, его подзащитный остается в тюрьме, его состояние здоровья хорошее.

Мать россиянина Вера Винник сообщила агентству, что ее сын позвонил ей вечером 1 августа и сказал, что его «вычеркнули» из списка на обмен по неизвестной причине.

«Саша позвонил с тюремного телефона. Он был в списках, его вычеркнули. Причины неизвестны. Мы не знаем почему. <...> Он только два слова сказал — сказал: «Меня вычеркнули», и все», — сказала агентству мать Винника.

Она также предположила, что решение было принято, поскольку ее сыну не вынесен приговор.

Винник был арестован в 2017 году в Греции по запросу США, где его обвинили в создании криптобиржи BTC-e и отмывании через нее $4 млрд. В 2022 году россиянина экстрадировали в Соединенные Штаты. Мать накануне рассказывала, что тот не знает о предстоящем обмене.

Крупнейший обмен заключенными между семью государствами состоялся днем 1 августа. В нем участвовали 26 человек. Россия получила восьмерых заключенных, а также несовершеннолетних детей. Среди переданных осужденных — экс-сотрудник ФСБ Вадим Красиков, приговоренный к пожизненному заключению в Германии по делу об убийстве бывшего полевого командира Зелимхана Хангошвили, сын депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева Роман Селезнев, супруги Артем и Анна Дульцевы, признанные виновными в шпионаже, и другие.

Сама Москва передала Западу трех граждан США и оппозиционеров, осужденных по различным статьям УК. Президент России Владимир Путин помиловал 13 человек: корреспондента WSJ Эвана Гершковича, американского морпеха Пола Уилана, экс-глав штабов Навального (штабы признаны экстремистскими организациями и запрещены в России) в Уфе и Томске Лилию Чанышеву и Ксению Фадееву, бывшего московского муниципального депутата Илью Яшину и оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (оба признаны иноагентами) и других.

Кремль не стал комментировать обмен заключенными, так же поступил МИД Германии, участвовавшей в обмене. Президент США после обмена назвал возвращение американцев на родину своим главным приоритетом.